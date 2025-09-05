Στέλιος Καζαντζίδης: Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο - 30.000 θεατές έγιναν μια φωνή
Ρίγη συγκίνησης και αξέχαστες μελωδίες που άφησαν εποχή. Όλη η showbiz, αλλά και άνθρωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου έδωσαν το παρών.
Η Ελλάδα τραγούδησε τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο με τη συμμετοχή σπουδαίων καλλιτεχνών στη μεγαλειώδη συναυλία του «Όλοι Μαζί Μπορούμε». Μια εντυπωσιακή παραγωγή υψηλών προδιαγραφών της Panik Live Productions, που παρακολούθησαν σχεδόν 30.000 θεατές.
Η σύζυγος του Στέλιου Καζαντζίδη, Βάσω Καζαντζίδη, φυσικά και έδωσε το παρών θέλοντας να τιμήσει τον άνθρωπο ο οποίος ήταν σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή της.
Το κατάμεστο στάδιο έγινε μια φωνή...
Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Sicario, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη και Θοδωρής Φέρρης ερμήνευσαν μερικά από τα θρυλικά και διαχρονικά τραγούδια που είπε ο Στέλιος Καζαντζίδης και «σφράγισε» το λαϊκό μας τραγούδι, γράφοντας την δική του ιστορία... μια ιστορία που δεν θα ξεχαστεί όσα χρόνια και αν περάσουν.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα έσοδα της συναυλίας, που ηχογραφήθηκε και θα κυκλοφορήσει σύντομα σε album από την Panik, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Την συναυλία παρακολούθησε και η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα.