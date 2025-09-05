Ποιος είναι ο Sicario για τον οποίο μιλούν όλοι - Αποθεώθηκε στη συναυλία για τον Καζαντζίδη

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η χθεσινοβραδινή συναυλία στο Καλλιμάρμαρο προς τιμήν του αξέχαστου Στέλιου Καζαντζίδη και σπουδαίοι καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν τραγούδια που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Μεταξύ αυτών και ο τράπερ Siccario που ερμήνευσε με τον δικό του, μοναδικό τρόπο το τραγούδι του 1971 «Όταν βλέπετε να κλαίω», φορώντας πάντα την χαρακτηριστική μάσκα.

Τα χειροκροτήματα «έπεσαν βροχή» όπως και τα επιφωνήματα θαυμασμού και δικαιολογημένα, αφού ο μόλις 18 χρόνων Sicario έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και να δημιουργήσει αίσθηση από τα πρώτα του βήματα.

Ο Sicario έκανε την εμφάνισή του δειλά δειλά στο Tik Tok και τα σχόλια όσων τον άκουγαν ήταν άκρως κολακευτικά, ενώ η πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Η Μάσκα» ενθουσίασε το κοινό που δεν άργησε να ασχοληθεί μαζί του και να γίνει το φανατικό του κοινό που τον ακολουθεί παντού.

Αναμφισβήτητα ο καλλιτέχνης πίσω από την μάσκα που υπογράφει τους στίχους όλων των τραουδιών του, είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους new artists που καταφέρνει να ανεβάζει την προσμονή στα ύψη κάθε φορά που ετοιμάζει κάτι καινούργιο δισκογραφικά, ενώ από το πρώτο του κιόλας τραγούδι καθιερώθηκε με έναν τρόπο, «σαρώνοντας» με τη μουσική του και την αισθητική του.

Οι διαμαντένιες και οι πολυπλατινένιες επιτυχίες διαδέχονται η μία την άλλη, ενώ το τραγούδι «Κοντεύω», που παρουσιάστηκε πρώτη φορά με τον Sicario να παίζει κιθάρα και να το τραγουδά στα φετινά «Mad VMA», απέσπασε το βραβείο «Καλλιτέχνης Της Χρονιάς Digital Sales».

Μεταξύ άλλων, έχει καταφέρει επίσης να σκαρφαλώσει στο χρυσό δείκτη πωλήσεων της ifpi, με πάνω από 4 εκατομμύρια αναπαραγωγές στο Spotify και πάνω από 2 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και το γεγονός ότι δεν έχει αποκαλύψει ακόμα το πρόσωπό του στο κοινό, είναι επίσης ένα στοιχείο που προκαλεί, ιντριγκάρει και δημιουργεί προσμονή.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Sicario είναι από τους καλλιτέχνες που θα μας απασχολήσουν πολύ στο μέλλον καθώς η σφραγίδα του σε ό,τι κάνει είναι μοναδική.