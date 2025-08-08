Όταν η μουσική κυλά στο αίμα: Ο ανιψιός του Μανώλη Λιδάκη επιλέχθηκε σε διακεκριμένη νεανική ορχήστρα

Με υπερηφάνεια και συγκίνηση, η οικογένεια του αγαπημένου Έλληνα ερμηνευτή Μανώλη Λιδάκη( Σπυρλιδάκη) βλέπει τον ανιψιό του, Μάξιμο Σπυριλιδάκη, να ανοίγει τα δικά του φτερά στον κόσμο της μουσικής. Ο μαθητής και ταλαντούχος πιανίστας επιλέχθηκε πρόσφατα να συμμετάσχει σε μία από τις σημαντικότερες νεανικές συμφωνικές ορχήστρες παγκοσμίως, την Underground Kids Orchestra, που ξεχωρίζει για την ανάδειξη εξαιρετικών μουσικών από όλο τον κόσμο.

Η επιλογή του σε αυτή τη διεθνή ομάδα μουσικής έγινε με έγινε με πολύ αυστηρά κριτήρια και αποτελεί αναγνώριση τόσο του ταλέντου του όσο και της σκληρής δουλειάς που έχει αφιερώσει στην τέχνη του πιάνου.

Το ταλέντο φαίνεται πως αποτελεί οικογενειακή παράδοση, και η πορεία του νεαρού πιανίστα είναι ακόμη μια απόδειξη ότι η μουσική ρέει βαθιά στο αίμα των Λιδάκηδων. Με τη στήριξη της οικογένειάς του και την καθοδήγηση έμπειρων δασκάλων, το μέλλον του διαγράφεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρο. Στην ίδια ορχήστρα επιλέχθηκε επίσης και η Κατερίνα Κοσμοπούλου, μαθήτρια της ΣΤ’ τάξης της Σχολής Μωραΐτη, η οποία ξεχωρίζει στην άρπα.

«Η μαθήτρια της στ’ Δημοτικού Κατερίνα Κοσμοπούλου και ο μαθητής της ε’ Δημοτικού, Μάξιμος Σπυρλιδάκης, έγιναν δεκτοί στην Underground Kids Orchestra, μία από τις σημαντικότερες νεανικές συμφωνικές ορχήστρες στην Ελλάδα! Η ορχήστρα τελεί υπό τη διεύθυνση του μαέστρου και καλλιτεχνικού διευθυντή Κώστα Ηλιάδη, και αποτελεί χώρο έμπνευσης και δημιουργίας για παιδιά και εφήβους. Συγχαρητήρια στην Κατερίνα και τον Μάξιμο για την επιτυχία τους!» αναφέρει σε ανάρτησή της η Σχολή Μωραΐτη.

Δείτε την ανάρτηση:

Λίγα λόγια για την Underground Youth Orchestra

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα της, η Underground Youth Orchestraαπό το 2016 δραστηριοποιείται και στο εξωτερικό, συνεργαζόμενη με γερμανικά πανεπιστήμια και φορείς. Το 2019, μετά από τιμητική πρόσκληση, συμμετέχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών Young Euro Classic, υπό την διεύθυνση του Christoph Eschenbach, πρόσκληση που δόθηκε για πρώτη φορά σε ελληνική νεανική συμφωνική ορχήστρα.

Στόχος της Underground Youth Orchestra είναι να προσφέρει σε νέους ταλαντούχους μουσικούς την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στην ορχηστρική τέχνη συμμετέχοντας σε υψηλού επιπέδου συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με διάσημους μαέστρους και σολίστ.

Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα καλλιτεχνικής εξέλιξης των ταλαντούχων μελών της μέσα από την σολιστική εμφάνιση τους με την ορχήστρα και την συμμετοχή τους σε master classes με επιλεγμένους καθηγητές από την Ευρώπη. Η UYO εξασφαλίζει την δωρεάν συμμετοχή των μελών της στα καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά της προγράμματα. Πιστοποιώντας την συμμετοχή των μελών της στις δράσεις της, συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω εκπαιδευτική εξέλιξη των ταλαντούχων μουσικών στο εξωτερικό.

Οι πρόβες της ορχήστρας γίνονται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και συντονίζονται από την εκπαιδευτική ομάδα της ορχήστρας, η οποία εξασφαλίζει την υψηλού επιπέδου προετοιμασία.