Γιώργος Θεοφάνους: Αν ήταν εδώ η Μαρινέλλα θα μου έλεγε «σήκωσε το κεφάλι και πάμε»

Ο Γιώργος Θεοφάνους μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day» και θυμήθηκε τι του είχε πει η Μαρινέλλα σε μια δύσκολη στιγμή της με 40 πυρετό, λίγο πριν βγει στη σκηνή. «Το σκεφτόμουν χθες που ήμουν στην Κωνσταντινούπολη είχαμε πάει όλη η ομάδα για τους εορτασμούς, τα 1400 χρόνια του Ακάθιστου Ύμνου. Ακριβώς αυτό σκεφτόμουν λίγο πριν παίξουμε στη συναυλία για τους Έλληνες, ήταν πολύ περίεργη στιγμή».

«Τι κάνουμε;»

«Ξέρω ότι αν ήταν εδώ θα μου έλεγε ότι σκέφτηκα χθες το βράδυ, ό,τι σήκωσε το κεφάλι και πάμε. Θυμάμαι μία φορά παίζαμε πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια μαζί και πριν ανοίξει η κουρτίνα γυρνάω και της λέω: πού πάμε, τι κάνουμε, είσαι με 40 πυρετό και μου λέει: σήκωσε το κεφάλι και πάμε».

«Μάνα, σβήσε τα φώτα»

Μία μέρα νωρίτερα, ο Θεοφάνους είχε αποχαιρετήσει την άλλη του μάνα μέσω Instagram γράφοντας: «Είμαι Κωνσταντινούπολη. Έχω συναυλία σε λίγα λεπτά. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Ήρθα εδώ για την Παναγία των Βλαχερνών και τους εορτασμούς με τον Πατριάρχη σήμερα για τα 1400 χρόνια. Για την άλλη μου μάνα την Παναγία και έφυγε η μάνα μου… Εγώ θα τη θυμάμαι πάντα έτσι. Ένα τεράστιο χαμόγελο, μια μεγάλη καρδιά. Καλό ταξίδι μάνα! Σβήσε τα φώτα».