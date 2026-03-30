Όταν οι Scorpions τραγούδησαν Μαρινέλλα: Πώς έγινε η σπάνια μουσική συνάντηση - Βίντεο

Το τελευταίο χειροκρότημα στην Μαρινέλλα θα απευθύνει αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου πλήθος κόσμου στην Μητρόπολη Αθηνών, με την κορυφαία ερμηνεύτρια να φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών αφήνοντας το αποτύπωμά της ανεξίτηλο στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

Αμέτρητες είναι οι ιστορίες που βγαίνουν στο φως αυτές τις ημέρες από τη λαμπρή μουσική διαδρομή, τις καλλιτεχνικές «μεταμορφώσεις» αλλά και την πολυκύμαντη ζωή της Μαρινέλλας, που μάγεψε με τη δωρική και κρυστάλλινη φωνή της πολλές γενιές.

Φωτο: Intime

Πολλές βέβαια ήταν και οι μουσικές συναντήσεις της με τραγουδιστές, από διαφορετικά να ερμηνεύουν δικές της επιτυχίες. και διαφορετικά είδη μουσικής. Μία από τις ιστορίες που δεν είναι τόσο γνωστές, είναι όταν οι Scorpions ερμήνευσαν ένα πασίγνωστο τραγούδι της Μαρινέλλας σε συναυλία τους στην Αθήνα.

Το εμβληματικό ροκ συγκρότημα από τη Γερμανία βρέθηκε το 1990 στην Αθήνα και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, για την πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα –έκτοτε έχουν ξανάρθει πολλές φορές. Σε μια σπάνια στιγμή και για να δείξουν την αγάπη τους για το ελληνικό κοινό και την ελληνική μουσική, ο ερμηνευτής των Scorpions Κλάους Μάινε, τραγουδιά επί σκηνής το «Αγάπη μου» ή «Θα ‘θελα να ήσουν», μία από τις μεγάλες επιτυχίες της Μαρινέλλας.

Δείτε το στιγμιότυπο (από λάθος αναφέρεται το 1991, η συναυλία έγινε το 1990)

Τη μουσική του τραγουδιού έχει γράψει ο Γιώργος Χατζηνάσιος και τους στίχους ο Νίκος Βρεττός. Συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο «Μαρινέλλα και οι Αθηναίοι» που κυκλοφόρησε το 1977.

Το τραγούδι μέσα στα χρόνια έγινε κλασσικό και τραγουδήθηκε από πολλές άλλες ερμηνεύτριες.

Πρόκειται για μία από τις πολλές επιτυχίες που έχει κάνει η Μαρινέλλα με τον Γιώργο Χατζηνάσιο, μεταξύ των οποίων το «Καμιά φορά», το «Σήμερα» και το «Παιδί απ’ την Ανάβυσσο».

Για τη στιγμή με τους Scorpions, ο μεγάλος συνθέτης θα θυμηθεί σε συνέντευξή του πολύ αργότερα, ότι το βράδυ πριν τη συναυλία οι Scorpions είχαν έρθει σπίτι του, με τη μεσολάβηση ανθρώπων του μουσικού χώρου και της παραγωγής.

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος κάθισε στο πιάνο και οι Scorpions «γνώρισαν» πολλά τραγούδια του. Ένα από αυτά που ξεχώρισαν ήταν το «Αγάπη μου», με αποτέλεσμα να το επιλέξουν για τη συναυλία.