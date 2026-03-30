Μαρινέλλα: Χάρις Αλεξίου και Γιώργος Νταλάρας θα εκφωνήσουν τους επικήδειους

Την Τρίτη 31 Μαρτίου στις 14.00 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών πέφτει η αυλαία για τη Μαρινέλλα. Νωρίτερα την ίδια μέρα, από τις 08.00 έως τις 13.00 μετά το μεσημέρι, η σορός της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου. Επιθυμία της οικογένειας είναι η τελετή να είναι ήσυχη, ήρεμη και σε απόλυτη αρμονία με αυτό που πρέσβευε και η ίδια η ερμηνεύτρια σε όλη της τη ζωή.

«Δεν θέλουν να κουράσουν τον κόσμο»

«Η Μαρινέλλα δεν ήθελε επικήδειους. Όμως δύο άνθρωποι, για τη Μαρινέλλα η πιο σπουδαία Ελληνίδα τραγουδίστρια, η Χάρις Αλεξίου και ο Γιώργος Νταλάρας θα είναι αυτοί οι δύο που θα πουν τους επικήδειους. Ο Γιώργος Νταλάρας είναι πολύ σπάνιο να βγει να μιλήσει. Θα είναι αυτοί οι δύο επικήδειοι, γιατί δεν θέλουν ούτε να κουράσουν τον κόσμο. Η κόρη της Μαρινέλλας, Τζωρτίνα, θέλει όλα να είναι σε μια απόλυτη αρμονία, ηρεμία και ησυχία», αποκάλυψε στο «Πρωινό» η Μαίρη Αυγερινοπούλου.