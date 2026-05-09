LIFE μνημόσυνο Μαρινέλλα

42 μέρες χωρίς την Μαρινέλλα: Συγκίνηση στο μνημόσυνο της σπουδαίας ερμηνεύτριας

Το 40ήμερο μνημόσυνο από τον θάνατό της τελέστηκε στο κοιμητήριο Κηφισιάς. Ποιοι παραβρέθηκαν.

NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Χρήστος Τέλιος avatar
Χρήστος Τέλιος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Σαράντα δύο ημέρες έχουν περάσει από την ημέρα της μεγάλης απώλειας της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας, ωστόσο η συγκίνηση και η θλίψη παραμένουν έντονες τόσο για την οικογένεια, όσο και για τους φίλους στον καλλιτεχνικό κόσμο, που γνώρισε και συνεργάστηκε με την σπουδαία ερμηνεύτρια.

ndp-9818.jpg

Το 40ήμερο μνημόσυνο για τον θάνατό της τελέστηκε στο κοιμητήριο Κηφισιάς, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με δεκάδες επώνυμους να δίνουν το «παρών» για να τιμήσουν τη μνήμη της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού και να συμπαρασταθούν στην κόρης της Τζωρτζίνα και τα άλλα μέλη της οικογένειας.

ndp-9878.jpg?v=0

Στο πλευρό της οικογένειάς της βρέθηκαν αγαπημένοι φίλοι, καλλιτέχνες και συνεργάτες, οι οποίοι έφτασαν κρατώντας λουλούδια και εμφανώς συγκινημένοι. Ανάμεσα σε εκείνους που παραβρέθηκαν σήμερα στο μνημόσυνο ήταν η Κάτια Δανδουλάκη, η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Απόστολος Γκλέτσος, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Γιώργος Ντάφλας, ο Γιώργος Θεοφάνους, Δημήτρης Παπάζογλου, ο Άγγελος Κοτταρίδης, ο Χρήστος Στέργιογλου, η Μαρίνα Ψάλτη, ο Γιώργος Νανούρης, η Όλγα Παυλάτου, κ.ά.

ndp-9950.jpg?v=0

Η παρουσία τους ανέδειξε την αγάπη και τον σεβασμό που ενέπνεε η Μαρινέλλα σε όλο τον καλλιτεχνικό χώρο.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google
Gallery image

Gallery image

Gallery image

Gallery image

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE μνημόσυνο Μαρινέλλα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader