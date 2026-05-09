42 μέρες χωρίς την Μαρινέλλα: Συγκίνηση στο μνημόσυνο της σπουδαίας ερμηνεύτριας

Σαράντα δύο ημέρες έχουν περάσει από την ημέρα της μεγάλης απώλειας της σπουδαίας ερμηνεύτριας Μαρινέλλας, ωστόσο η συγκίνηση και η θλίψη παραμένουν έντονες τόσο για την οικογένεια, όσο και για τους φίλους στον καλλιτεχνικό κόσμο, που γνώρισε και συνεργάστηκε με την σπουδαία ερμηνεύτρια.

Το 40ήμερο μνημόσυνο για τον θάνατό της τελέστηκε στο κοιμητήριο Κηφισιάς, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με δεκάδες επώνυμους να δίνουν το «παρών» για να τιμήσουν τη μνήμη της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού και να συμπαρασταθούν στην κόρης της Τζωρτζίνα και τα άλλα μέλη της οικογένειας.

Στο πλευρό της οικογένειάς της βρέθηκαν αγαπημένοι φίλοι, καλλιτέχνες και συνεργάτες, οι οποίοι έφτασαν κρατώντας λουλούδια και εμφανώς συγκινημένοι. Ανάμεσα σε εκείνους που παραβρέθηκαν σήμερα στο μνημόσυνο ήταν η Κάτια Δανδουλάκη, η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Απόστολος Γκλέτσος, ο Γιώργος Κατσαρός, ο Γιώργος Ντάφλας, ο Γιώργος Θεοφάνους, Δημήτρης Παπάζογλου, ο Άγγελος Κοτταρίδης, ο Χρήστος Στέργιογλου, η Μαρίνα Ψάλτη, ο Γιώργος Νανούρης, η Όλγα Παυλάτου, κ.ά.

Η παρουσία τους ανέδειξε την αγάπη και τον σεβασμό που ενέπνεε η Μαρινέλλα σε όλο τον καλλιτεχνικό χώρο.