Σωτήρης Τσόγκας: Το Σάββατο 20 Ιουνίου το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό

Το τελευταίο αντίο στον ηθοποιό Σωτήρη Τσόγκα θα πουν η σύζυγός του, Μαίρη Ραζή, η οικογένεια, φίλοι και συγγενείς το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 12.00 στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου.

Η οικογένεια του καλλιτέχνη εξέδωσε ανακοίνωση τόσο για την κηδεία, όσο και για την πορεία και τον χαρακτήρα του εκλιπόντος στην οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η οικογένεια, οι συνεργάτες και οι σπουδαστές του θεάτρου ΠΡΟΒΑ θρηνούν τον συνιδρυτή του τον μεγάλο θεατράνθρωπο Σωτήρη Τσόγκα. Το θεατρικό σανίδι ήταν το σπίτι του. Ένας δημιουργός με όλη τη σημασία της λέξης. Άνθρωπος με ευγένεια, ήθος και αξιοπρέπεια, πολυβραβευμένος ηθοποιός και σκηνοθέτης με αρχές και σεβασμό προς τους συνεργάτες του, καθηγητής σπουδαίος στην τέχνη της υποκριτικής και ερευνητής αγωγής λόγου. Μοναδικός γνώστης της ελληνικής γλώσσας, συγγραφέας και ποιητής. Ο έρωτας του για τη θεατρική τέχνη στην ολότητα της ήταν αυτός που τον κατέστησε έναν από τους πλέον καταξιωμένους καλλιτέχνες στην Ελλάδα για περισσότερα από 50 χρόνια.

Συγκλονισμένη η οικογένεια

«Η οικογένεια του: η σύζυγος του ηθοποιός Μαίρη Ραζή σύντροφος ζωής και επί σκηνής για 42 χρόνια, που τον ερωτεύτηκε με την πρώτη ματιά και μαζί ίδρυσαν το θέατρο ΠΡΟΒΑ, η κόρη του ηθοποιός Κοραλία Τσόγκα που τον λάτρεψε και τον ακολούθησε σε κάθε του βήμα στον χώρο του θεάτρου, ο εγγονός του Περσέας Τσόγκας Μάινας (ένας μικρός εκκολαπτόμενος Τσόγκας, όπως συνήθιζε να λέει η Μαίρη Ραζή), η αδελφή του Νανά Τσόγκα πάντα δίπλα του, η Αγγελική Ραζή και ο ηθοποιός Υάκινθος Μάινας ο γαμπρός του, άρρηκτα δεμένοι με τον Σωτήρη Τσόγκα και τον πολύτιμο θεσμό της οικογένειας, θα πουν το τελευταίο αντίο στην εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 12:00 στο δημοτικό κοιμητήριο Ζωγράφου».