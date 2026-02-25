Μαίρη Ραζή: «Τα πάθη κάποιων ανθρώπων δεν μπορούν να ακυρώνουν την καλλιτεχνική τους ύπαρξη»

Η Μαίρη Ραζή ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για το εάν το κίνημα #metoo έκανε τελικά καλό ή κακό στο θέατρο και για το κατά πόσο η ίδια έχει απωθημένα στην καριέρα της.

«Δεν έπεσα από τα σύννεφα όταν έμαθα για το #metoo. Δεν ήξερα ακριβώς τη δράση κάποιων ανθρώπων, αλλά εντάξει… Με έχει στεναχωρήσει το #metoo διότι σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, αλλά ήταν ένα πράγμα που βοήθησε, αλλά και έβλαψε μαζί. Βοήθησε γιατί τώρα τέτοιες συμπεριφορές ακραίες δεν μπορούν να γίνουν, μαζεύτηκαν και έπρεπε κάποια πράγματα να ειπωθούν, αλλά έβλαψε γιατί νομίζω ότι η εκτίμηση του θεατή, ως προς το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα μιας προσωπικότητας, οτιδήποτε και αν έχει κάνει, ακυρώνεται. Αυτό είναι στενάχωρο για την τέχνη γενικώς.

Οποιαδήποτε και αν είναι η προσωπική ζωή, οι ιδιαιτερότητες, οι αμηχανίες ή τα πάθη κάποιων ανθρώπων, δεν μπορείς να ακυρώσεις και την καλλιτεχνική τους ύπαρξη και την προσφορά τους, δεν κάνει. Πάντως δύσκολα θα δουλέψει, αλλά μπορεί με τα χρόνια να ξεχαστεί και να παίξει ο καθένας. Δηλαδή δεν είναι ότι πάει πια τελείωσε αυτός, όχι. Μπορεί να τον δούμε να παίζει».

«Δεν μένω με απωθημένα»

«Μου έλειψε το ότι δεν έπαιξα στην Επίδαυρο, ναι, το δικαιούμαι! Πάντα ήθελα να παίξω τη Λυσιστράτη, αλλά δεν πειράζει. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν μένω με απωθημένα. Δεν θα καθίσω να με πάρουν από κάτω, τα διώχνω. Έχω μηχανισμούς τέτοιους. Πάντως δεν είναι εύκολο».