Antigoni: «Προσπαθώ να μην επηρεάζομαι από τα κακά σχόλια - Άσ’ τους να λαλούνε, να τα πούνε»

Η Antigoni Buxton, που εκπροσωπεί την Κύπρο στη Eurovision με το τραγούδι «Jalla», μίλησε στο MAD για το μεγάλο της όνειρο να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού, τα αρνητικά σχόλια που έχει ακούσει, αλλά και τις ρίζες της που προσπαθεί να κρατά ζωντανές! «Το τραγούδι πάει πολύ καλά, το βίντεο πάει πολύ καλά και είμαστε στη φάση που θα σύντομα ξεκινήσω τις πρόβες για τη σκηνή της Eurovision.

Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα να εκπροσωπήσω την Κύπρο με κάτι που είναι κυπριακό. Να δείξουμε τι έχουμε εμείς στην κουλτούρα μας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη με πώς το έχει πάρει ο κόσμος.

Είχα ξεκινήσει να γράφω το τραγούδι πριν καν γνωρίζω ότι θα πάω στη Eurovision. Είχα την ιδέα στο μυαλό μου και τη δούλεψα πολύ στο Λονδίνο με την ομάδα μου. Είπαμε μήπως γράψουμε και 2-3 άλλα τραγούδια να δούμε αν κάνουμε κάτι καλύτερο, αλλά όταν είχαμε το Jalla είπαμε δεν έχει κάτι καλύτερο!»

«Δεν αφήνω το άγχος να μπει στο μυαλό μου»

«Είχα δει την Έλενα Παπαρίζου όταν κέρδισε, τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή γιατί το έβλεπα με τη γιαγιά μου και νομίζω τότε μπήκε στο μυαλό μου ότι θα το κάνω κι εγώ μια μέρα. Είναι πάρα πολύ σωστή η ώρα που ήρθε και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ήταν ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

Όταν νιώθω αγχωμένη, υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι αυτό είναι κάτι που το ήθελα πάρα πολύ, λέω στον εαυτό μου ζεις το όνειρό σου, είμαι χαρούμενη και προσπαθώ να μην αφήνω το άγχος να μπει στο μυαλό μου».

«Δεν είναι δικό μου πρόβλημα»

«Είμαι άνθρωπος και κάποια στιγμή μπορεί να δω κάτι που να μην είναι ωραίο, αλλά προσπαθώ να μην το αφήνω να με επηρεάζει. Το λέμε και στο τραγούδι: άσ’ τους να λαλούνε, να τα πούνε, να τα πούνε. Οι άνθρωποι που κάθονται στο τηλέφωνό τους για να γράψουν κάτι κακό και άσχημο σε κάποιους άλλους, δεν είναι χαρούμενοι οι ίδιοι, οπότε αυτό δεν είναι πρόβλημά μου».

«Δουλεύουμε περισσότερο για να κρατήσουμε τις ρίζες μας»

«Εμείς που είμαστε από τη Διασπορά, που μεγαλώσαμε μακριά από την Κύπρο, μας λείπει η πατρίδα μας και πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο για να κρατήσουμε τις ρίζες μας. Δεν νιώθω ότι δεν είμαι τόσο Κυπραία μόνο και μόνο επειδή δεν γεννήθηκα εκεί».