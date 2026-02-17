Eurovision 2026: Δεύτερος ο Akylas στα στοιχήματα - Προηγείται η Φινλανδία, στην τρίτη θέση το Ισραήλ

Ο Akylas ετοιμάζεται με φόρα να κατακτήσει και την Ευρώπη! Μετά τα σαρωτική επιτυχία που σημείωσε στον Ελληνικό Τελικό της Eurovision ο νεαρός καλλιτέχνης έχει βάλει πλώρη να ξετρελάνει και τους Ευρωπαίους και όχι άδικα. Τα γραφεία στοιχημάτων, σύμφωνα με το eurovisionworld.com, έχουν ήδη ανεβάσει την Ελλάδα στο Νο2, με 10% πιθανότητες να κερδίσει, δηλαδή μας έχουν μια ανάσα από τη νίκη τον Μάιο στη Βιέννη, πριν καν επιλεγούν όλα τα κομμάτια που θα διαγωνιστούν.

φωτογραφία eurovisionworld.com

Συμπληρώνουν το TOP 5

Στην 1η θέση όμως συναντάμε τη Φινλανδία, με 11% πιθανότητες να κερδίσει, πριν καν επιλέξει το τραγούδι της. Αυτό θα συμβεί στις 28 Φεβρουαρίου 2026, που θα διαγωνιστούν οι 7 καλλιτέχνες. Αυτοί είναι: Linda Lampenius & Pete Parkkonen με το «Liekinheitin» (είναι το φαβορί), Etta με το «Million Dollar Smile», Komiat με το «Lululai», Sinikka Monte με το «Ready to Leave», Antti Paalanen με το «Takatukka», CHACHI με το «Cherry Cake» και KIKI με το «Rakkaudenkipee».

Μετά την Ελλάδα, στην 3η θέση βρίσκουμε το Ισραήλ με 9% πιθανότητες για νίκη. Θα το εκπροσωπήσει ο Noam Bettan. Ο 27χρονος καλλιτέχνης κέρδισε το εισιτήριο για τη Βιέννη στις 20 Ιανουαρίου 2026, επικρατώντας στον μεγάλο τελικό του τάλεντ σόου «HaKokhav HaBa» («Rising Star»). Το τραγούδι θα επιλεγεί εσωτερικά από επιτροπή της δημόσιας τηλεόρασης της χώρας και θα παρουσιαστεί επίσημα στις 5 Μαρτίου 2026. Φημολογείται πως οι στίχοι θα είναι ένας συνδυασμός Εβραϊκών, Αγγλικών και Γαλλικών, λόγω της καταγωγής του καλλιτέχνη (γεννήθηκε στο Ισραήλ από Γάλλους γονείς).

Η Σουηδία βρίσκεται στην 4η θέση με 8% πιθανότητες να κερδίσει τον διαγωνισμό. Η επιλογή του τραγουδιού θα γίνει στον τελικό του Melodifestivalen 2026 που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαρτίου 2026 στη Strawberry Arena της Στοκχόλμης. Θα διαγωνιστούν οι: Greczula με το «Half of Me», A*Teens με το «Iconic», Felicia με το «My System», Brandsta City Släckers με το «Rakt in i elden», Medina με το «Viva l'amor» και Saga Ludvigsson με το «Ain't Today».

Στην 5η θέση συναντάμε την Ιταλία με 6% πιθανότητες για νίκη, πριν καν επιλέξει το τραγούδι που θα στείλει στη Eurovision. Ο νικητής θα αναδειχθεί μέσα από το ιστορικό Φεστιβάλ του Sanremo 2026, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί από τις 24 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026. Θα διαγωνιστούν συνολικά 30 καλλιτέχνες, ανάμεσά τους και αρκετά ονόματα που έχουν γράψει ιστορία στο φεστιβάλ ή στη Eurovision. Ξεχωρίζουν οι: Fedez & Masini με το «Male necessario» (φαβορί), Ermal Meta με το «Stella stellina», Patty Pravo με το «Opera», Arisa με το «Magica favola» και Raf με το «Ora e per sempre».

Εμείς πάντως συνεχίζουμε να φωνάζουμε «Ferto» Akyla, όσο κι αν σιγά - σιγά σφίγγει ο κλοιός!