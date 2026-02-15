«Ferto» μας: Σάρωσε ο Akylas και πάει Eurovision - Πώς ψήφισαν οι επιτροπές και το κοινό

Ο Akylas με το δυναμικό dance τραγούδι «Ferto» αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του εθνικού τελικού Sing for Greece και πήρε το «χρυσό» εισιτήριο για τη Eurovision.

Ο νεαρός καλλιτέχνης έλαβε το 12άρι τόσο από τη διεθνή όσο και ελληνική επιτροπή και έβαλε πλώρη να κατακτήσει τη σκηνή του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο.

Την ίδια στιγμή η διεθνής επιτροπή έδωσε 1 βαθμό στη Stefi, 2 στους Koza Mostra, 3 στη Mikay, 4 στον Styliano, 5 στην Alexandra Sieti, 6 στον Good job Nicky, 7 στον Zaf, 8 στη Marseux, 10 στην Evangelia και στον Akyla 12.

H ελληνική επιτροπή έδωσε 1 βαθμό στη Mikay, 2, Evangelia, 3 στους Koza Mostra, 4 στην Alexandra Sieti, 5 στον D3lta, 6 στον Zaf, 7 στον Good job Nicky, 8 στον Styliano, 10 στη Marseux και 12 στον Akyla.

Πώς ψήφισε το κοινό

Η Κλαυδία έλαβε τον φάκελο και διάβασε τις ψήφους που έδωσε το κοινό σε κάθε καλλιτέχνη.

Το κοινό επιβράβευσε τους 14 υποψήφιους ως εξής: 2 βαθμοί στη Rosanna Mailan, 4 στους Κoza Mostra, 6 στον Styliano, 8 στην Alexandra Sieti, 10 στον Zaf, 12 στην Evangelia, 14 στον Marseux, 16 στον D3lta, 20 στον Good job Nicky και 24 στον Akyla.

Πώς κύλησε η βραδιά

Ύστερα από δύο δυναμικούς και επιτυχημένους Ημιτελικούς, τα φώτα ήταν στραμμένα στη σκηνή και η αγωνία χτύπησε «κόκκινο», καθώς κοινό και κριτική επιτροπή έκριναν ποιος από τους 14 υποψήφιους θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό θεσμό.

Φυσικά, δεν έλειπαν και τα μεγάλα φαβορί. Σύμφωνα με τα προγνωστικά, ο Akylas και ο Good Job Nicky βρίσκονταν στην κορυφή των στοιχημάτων, διεκδικώντας με αξιώσεις την πρωτιά.

Όπως και στις δύο προηγούμενες βραδιές, έτσι και την Κυριακή, την παρουσίαση ανέλαβε η απολαυστική και άκρως επιτυχημένη τριάδα: η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Οι τρεις παρουσιαστές απέσπασαν θερμά σχόλια για το αστείρευτο, φρέσκο και ευφυές χιούμορ τους, τη χημεία τους επί σκηνής και την ικανότητά τους να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Με τον αυθορμητισμό και την ενέργειά τους, μας χάρισαν και πάλι μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ζωντάνια και δυνατές στιγμές.

Η βραδιά άνοιξε με ένα ποτ πουρί παλιών επιτυχιών τα οποία ερμήνευσε η περσινή μας εκπρόσωπος Κλαυδία. Καθισμένη σε έναν καναπέ τραγούδησε μεταξύ άλλων και το τραγούδι «Die For You» με το οποίο η Έλενα Παπαρίζου μας είχε χαρίσει την τρίτη θέση στον Ευρωπαϊκό Μουσικό Διαγωνισμό το 2001.

Intime

Στη συνέχεια οι 14 καλλιτέχνες εμφανίστηκαν στη σκηνή υπό τους ήχους τραγουδιών που έστειλε η χώρα μας στη Eurovision τα οποία ακούστηκαν και στα medley των Ημιτελικών. Στο τέλος ενώθηκαν όλοι μαζί και τραγούδησαν το «My Number One» με το οποίο η χώρα μας κατέκτησε την πρώτη θέση το 2005.

Intime

Eurokinissi

Μεταξύ των παρευρισκομένων ξεχώρισαν η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς και οι πρέσβεις της Μολδαβίας και της Σερβίας.

Eurokinissi

Παράλληλα, ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Δάφνη Μπόκοτα, εκφράζοντάς της την ευγνωμοσύνη του για τη μακροχρόνια προσφορά της στον διαγωνισμό της Eurovision. Το κοινό ανταποκρίθηκε με ένα θερμό χειροκρότημα.

Special guest της βραδιάς ήταν ο Χρήστος Μάστορας, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, παρουσιάζοντάς τες μέσα από ιδιαίτερες διασκευές.

Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχώρισαν ήταν και η «Άνοιξη», της Σοφίας Βόσσου, χαρίζοντας στο κοινό μια νοσταλγική και συγκινητική στιγμή.

Eurokinissi

Δείτε τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών στον Τελικό

YOU & I, STYLIANOS

Ο STYLIANOS άνοιξε το διαγωνιστικό μέρος και συγκίνησε για ακόμη μια βραδιά με τη δυναμική του μπαλάντα η οποία απέσπασε ένα θερμό χειροκρότημα.

Mad About it, D3lta

Ο D3lta τρέλανε και πάλι το κοινό με το ροκ τραγούδι του «Mad About it» και τα έσπασε πάνω στη σκηνή μαζί με την μπάντα του.

Labyrinth, Mikay

Η νεαρή ερμηνεύτρια με το δυναμικό και αισθησιακό dance τραγούδι της με τίτλο «Labirynth» πλαισιωμένη από χορευτές ανέβασε τη θερμοκρασία.

Daughters of the Sun (A, E, I, O, U), Μαρίκα

Ένα από τα ελάχιστα έθνικ τραγούδια του διαγωνισμού, η Μαρίκα ερμήνευσε το «Daughters of the Sun ( A.E.I.O.U)» με τη συμμετοχή της Γυναικείας Χορωδίας Κέρκυρας, η οποία, έμοιαζε με χορό στην Αρχαία τραγωδία.

Χάνομαι, Marseaux

Άλλο ένα από τα φαβορί της αποψινής βραδιάς, η Marseaux ανέβηκε στη σκηνή και με μια καθηλωτική ερμηνεία παρουσίασε το δυναμικό της τραγούδι αποσπώντας ένα δυνατό χειροκρότημα.

Dark Side of the Moon, good job Nicky

Για ακόμη μια βραδιά, ο good job Nicky ξεσήκωσε το κοινό με το χορευτικό του κομμάτι «Dark Side of the Moon» καταχειροκροτούμενος από το κοινό.

Bulletproof, KOZA MOSTRA

Ο Ηλίας Κόζας με τους Koza Mostra επέστρεψαν στη σκηνή και με το δυναμικό τους ροκ κομμάτι, που έχει αρκετά έθνικ στοιχεία, ξεσήκωσαν το κοινό.

Europa, STEFI

Η νεαρή τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι της πλαισιωμένη από ένα μπαλέτο χορευτών.

Άλμα, Rosanna Mailan

Η Κουβανή Rosanna Mailan τραγούδησε για την ψυχή και με το δυναμικό της λάτιν τραγούδι κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό.

Paréa, Evangelia

Για δεύτερη χρονιά, η Evangelia εμφανίστηκε στη σκηνή με το ξεσηκωτικό κομμάτι «Paréa» το οποίο έχει χορευτική διάθεση και πολλά ελληνικά στοιχεία.

ASTEIO, ZAF

Πλαισιωμένος από ένα μπαλέτο, ο νεαρός τραγουδιστής ZAF παρουσίασε το μοναδικό για φέτος ελληνικό τραγούδι που έχει ήδη κάνει ξεσηκώσει τους ακροατές.

Ferto, Akylas

Το απόλυτο φαβορί για φέτος ήταν αναμενόμενο να αποσπάσει ένα από τα θερμότερα χειροκροτήματα την αποψινή βραδιά. ο Akylas ξεσήκωσε την αίθουσα και όλοι φωνάζουν «Ferto».

SABOTAGE!, leroybroughtflowers

Ο leroybroughtflowers παρουσίασε την χαλαρή και πολύ μοντέρνα με electronic στοιχεία μπαλάντα με τίτλο «SABOTAGE!».

The Other Side, Alexandra Sieti

Το διαγωνιστικό μέρος έκλεισε η Alexandra Sieti η οποία ανέβηκε στη σκηνή και ενθουσίασε το κοινό με το ροκ κομμάτι της. Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της «Το τραγούδι έχει μέσα στοιχεία από τα όσα είχα πει με τον πατέρα μου τις τελευταίες ημέρες».

Η κριτική επιτροπή

Αυτή τη φορά, οι 14 τραγουδιστές δεν έπρεπε μόνον να πείσουν το κοινό αλλά και την κριτική επιτροπή στην οποία συμμετείχαν Έλληνες και Διεθνείς εκπρόσωποι.

Η διεθνής επιτροπή απαρτιζόταν από τους: Benedikt Whiele από τη Γερμανία, Lasha Kapanadze από τη Γεωργία, Jelena Tomasevic Bosiljcic η οποία ήταν η εκπρόσωπος της Σερβίας το 2008, Ludovic Julien Hurel από τη Γαλλία και Andrei Zapsa από τη Μολδανία.

Πρόεδρος της ελληνικής επιτροπής ήταν η καθηγήτρια φωνητικής στο Εθνικό Θέατρο και το Ωδείο Αθηνών Χαρά Κεφαλά. Στο πλευρό της βρίσκονταν η ερμηνεύτρια Μαρίνα Σπανού, ο Γιάννης Βασιλόπουλο, η ραδιοφωνική παραγωγός Μαρία Ηλιάκη και ο πρωταγωνιστής σε μιούζικαλ και ηθοποιός Μιχάλης Μαρίνος.

Eurokinissi

Η ψήφος του κοινού (50%) σε συνδυασμό με την επιλογή της ελληνικής και διεθνούς επιτροπής (50%) ανέδειξαν τον εκπρόσωπο της χώρας που θα ταξιδέψει στη Βιέννη για να συμμετάσχει στον 70ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού.