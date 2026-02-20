Γιώργος Αλκαίος: «Περάσαμε δύσκολα στην Ελλάδα όταν πήγα στη Eurovision - Μας είχαν πει κανίβαλους»

Ο Γιώργος Αλκαίος ήταν καλεσμένος στο «Στούντιο 4» και θυμήθηκε την περίοδο πριν από 16 χρόνια, όταν τραγουδούσε στη σκηνή της Eurovision το «OPA» και όσα ευτράπελα συνέβησαν και στην Ελλάδα, αλλά και στην ίδια τη διοργάνωση στο Όσλο. «Πήγα στη Eurovision το 2010, έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε. Εκείνη την εποχή υπήρχε πρόβλημα. Δηλαδή περάσαμε λίγο δύσκολα στην Ελλάδα».

Το βιντεοκλίπ στη Μήλο

«Τις ιαχές που είχε το τραγούδι, τις έβαλα εγώ σαν μήνυμα. Δηλαδή όταν έκαναν τον Λεωνίδα, ας πούμε, στο Χόλιγουντ, δεν μας ενόχλησε… Είχαν βγάλει και βίντεο με κανίβαλους… Ήταν λίγο σκληρά τα πράγματα. Δεν υπήρχαν τότε τα social, η τηλεόραση το έκανε αυτό… Αυτό που κάνει τώρα ο κόσμος.

Αλλά δεν καταλάβανε ότι, παιδιά, εμείς πηγαίνουμε εκεί για αυτό το πράγμα. Δεν πηγαίνουμε τώρα για να κάνουμε επιτυχία στην Ελλάδα. Πάμε να είμαστε σε καλή θέση στη Eurovision. Μα γιατί θα κάνετε αυτό; Μα γιατί περνάει... Θέλουν τους Έλληνες οι Ευρωπαίοι. Τι να κάνουμε τώρα.

Γιατί έκανες το βιντεοκλίπ στη Μήλο, γιατί είναι το νησί σου, είσαι από εκεί. Όχι, δεν το έκανα για αυτό. Το έκανα γιατί τότε με μνημόνια είχε βγει το γερμανικό Spiegel με την Αφροδίτη της Μήλου, με το δάχτυλο… Ε, όχι, ρε φίλε, στη Μήλο θα το κάνω. Με την Αφροδίτη θα το κάνω. Λέω μία φορά θα το κάνω. Και γι’ αυτό και έχασα και τα κιλά γιατί, λέω, μην με βλέπω στο YouTube μετά και λέω γιατί δεν έχασες ακόμα δέκα».

«Πήγαμε ακάλεστοι»

«Θυμάμαι που δεν μας είχαν καλέσει οι Ρώσοι σε ένα πάρτι, τυχαία, και επειδή απ’ τα πάρτι βγαίνουν τα περισσότερα voting, οπότε λέω στα παιδιά πάμε στους Ρώσους! Και πήγαμε ακάλεστοι! Δεν είχαν και το τραγούδι μας και το είπαμε a capella. Είχε πλάκα όμως τότε, δεν παρεξηγήθηκε κανείς».