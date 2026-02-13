Sing for Greece: Αυτοί είναι οι 7 καλλιτέχνες του Β' ημιτελικού που πέρασαν στον τελικό

Mε ένα medley των 14 υποψηφίων να ερμηνεύουν παλιές επιτυχίες που μας εκπροσώπησαν στον διαγωνισμό της Eurovision άνοιξε η βραδιά του Β' ημιτελικού του Sing for Greece την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου.

Οι υποψήφιοι με τρελή ενέργεια ερμήνευσαν τις επιτυχίες «This is Our Night» και «Shake it» του Σάκη Ρουβά, το «Yassou Maria» του Σαρμπέλ και το θρυλικό «Μάθημα Σολφέζ» δίνοντας τον τόνο της βραδιάς.

Μετά τον επιτυχημένο Α' Ημιτελικό που διεξήχθη την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και ανέδειξε τους πρώτους 7 επιτυχόντες, οι 14 καλλιτέχνες ρίχτηκαν στη μάχη τους διεκδικώντας τη θετική ψήφο του κοινού και των τηλεθεατών και μια από τις διαθέσιμες θέσεις που οδηγούν στον Τελικό.

Στο τιμόνι της βραδιάς ήταν για ακόμη μια φορά η πετυχημένη τριάδα με τους Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Γιώργο Καπουτζίδη που απέσπασαν θερμά σχόλια με το αστείρευτο, φρέσκο χιούμορ τους και τα άπταιστα... γαλλικά.

Μετά το τέλος του διαγωνιστικού μέρους, ο Γιώργος Καπουτζίδης αποκάλυψε τα 7 μέλη που απάρτιζαν την επιτροπή που διάλεξαν τα 28 τραγούδια ανάμεσα στα 264 που κατατέθηκαν φέτος. Με πρόεδρο τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Γιώργο Θεοφάνους τα υπόλοιπα μέλη ήταν: η τραγουδοποιός Παυλίνα Βουλγαράκη, η διευθύντρια ραδιοφωνικών σταθμών Δήμητρα Κρητικού ο τραγουδοποιός Monsieur Minimal, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Ρηγόπουλος, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Μουχταρίδης και η τραγουδοποιός Μαριέττα Φαφούτη.

Οι 7 καλλιτέχνες που πέρασαν στον τελικό

Λίγο μετά τις 23:30, η Κατερίνα Βρανά έλαβε τον φάκελο από τον αρχηγό της ελληνικής αποστολής Κωνσταντίνο Παντζόγλου που περιείχε τους 7 υποψήφιους που εξασφάλισαν μια θέση στον τελικό της Κυριακής. Ακολουθεί η σειρά όπως τους ανακοίνωσε:

«Dark Side of the Moon», Good Job Nicky

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«ASTEIO», ZAF

Δείτε τους 14 υποψήφιους με σειρά εμφάνισης

«AGAPI», RIKKI

Για δεύτερη χρονιά στη σκηνή του Εθνικού Τελικού, ο Rikki άνοιξε το φετινό διαγωνιστικό κομμάτι ερμηνεύοντας το τραγούδι του «Agapi» αποσπώντας ένα θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

«Back in the game», GARVIN

Ένα δυναμικό ροκ κομμάτι με τίτλο «Back in the game» επέλεξε να παρουσιάσει ο GARVIN ο οποίος μαζί με την μπάντα του ανέβασε το θερμόμετρο στη σκηνή.

«Labyrinth», Mikay

Ένα δυναμικό και αισθησιακό dance τραγούδι παρουσίασε η νεαρή ερμηνεύτρια Mikay με τίτλο «Labirynth». Πλαισιωμένη από χορευτές διεκδίκησε τη θέση της στον τελικό.

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

Ένα από τα ελάχιστα έθνικ τραγούδια του διαγωνισμού, η Μαρία ερμήνευσε το «Daughters of the Sun ( A.E.I.O.U)» με τη συμμετοχή της Γυναικείας Χορωδίας Κέρκυρας, η οποία, έμοιαζε με χορό στην Αρχαία τραγωδία.

«Mad About it», D3lta

Από τις πρώτες κιόλας νότες, το κοινό υποδέχτηκε με ένα θερμό χειροκρότημα τον D3lta με το ροκ τραγούδι του «Mad About it» ο οποίος τους ξεσήκωσε και έβαλε «φωτιά» στη σκηνή.

«ASTEIO», ZAF

Ο νεαρός τραγουδιστής ZAF παρουσίασε το μοναδικό για φέτος ελληνικό τραγούδι που έχει ήδη κάνει ξεσηκώσει τους ακροατές. Πλαισιωμένος με ελάχιστους χορευτές έβαλε πλώρη για τον τελικό.

«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

Με 5 χορευτές, η KIANNA ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε τη δική της πρόταση με τίτλο «No More Drama» αποσπώντας ένα ζεστό χειροκρότημα από το κοινό.

«You Are The Fire», Stella Kay

H Stella Kay που ήρθε απευθείας από τη Σουηδία ερμήνευσε τη δυναμική ροκ και συγκινητική της μπαλάντα με μια επιβλητική σκηνική παρουσία.

«Anatello», TIANORA

Η TIANORA με το «Anatello» μας μετέφερε σε μια άλλη διάσταση με ένα ανατριχιαστικό έθνικ τραγούδι που απέσπασε ένα από τα θερμότερα χειροκροτήματα της βραδιάς.

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

Στη σκηνή ανέβηκε η Victoria Anastasia και ερμήνευσε την πρότασή της «Whatcha Doin To Me» πμε έθνικ επίσης στοιχεία.

«Set Everything On Fire», BASILICA

Επάνω σε ένα πιάνο, η BASILICA έβαλε κυριολεκτικά «φωτιά» στη σκηνή με τη δυναμικής της μπαλάντα «Set Everything On Fire» ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στα ύψη.

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

Το απόλυτο φαβορί της βραδιάς, ο good job Nicky ξεσήκωσε το κοινό με το χορευτικό του κομμάτι «Dark Side of the Moon» καταχειροκροτούμενος από το κοινό.

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

Ο Ηλίας Κόζας με τους Koza Mostra επέστρεψαν στη σκηνή του Εθνικού Τελικού μετά τη μεγάλη τους επιτυχία «Alcohol is Free» που μας είχε χαρίσει την έβδομη θέση στη Eurovision του 2013. Με το δυναμικό του; ροκ κομμάτι που έχει αρκετά έθνικ στοιχεία διεκδίκησαν μια θέση στον τελικό.

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Τέλος, το διαγωνιστικό κομμάτι έκλεισε ο leroybroughtflowers με μια χαλαρή αι πολύ μοντέρνα μπαλάντα με τίτλο «SABOTAGE!».

Antigoni και Tamta στη σκηνή του Sing for Greece

Αμέσως μετά το τέλος του διαγωνιστικού μέρους, οι τρεις παρουσιαστές καλωσόρισαν στη σκηνή την Antigoni, φετινή εκπρόσωπο της Κύπρου, που θα διαγωνιστεί στη Eurovision.

Η νεαρή τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και παρουσίασε σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση το δυναμικό χορευτικό τραγούδι της «Jalla».

Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία, η ανατρεπτική καλλιτέχνιδα της ελληνικής pop σκηνής Tamta ανέβηκε στη σκηνή συνοδευόμενη από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ παρουσιάζοντας τα τραγούδια «Άλλο τι λέω», «Khorumi»,«Σε είδα σε εμένα», «Unloved», «With Love» σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα, με μοναδικές ερμηνευτικές αντιθέσεις και αέρα Εurovision.

Υπενθυμίζεται ότι η Tamta είχε εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision το 2019 με το τραγούδι «Replay».