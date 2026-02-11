Eurovision - Sing for Greece: Οι 7 τραγουδιστές που πήραν το «χρυσό» εισιτήριο για τον τελικό

Mε την «Αστερομάτα» και την Κλαυδία άνοιξε ο πρώτος Ημιτελικός του Sing for Greece το βράδυ της Τρίτης 11 Φεβρουαρίου λίγο πριν ριχτούν στη μάχη οι πρώτοι 14 καλλιτέχνες που διεκδίκησαν ένα εισιτήριο στον μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου όπου και θα αναδειχθεί το νικητήριο τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στη φετινή Eurovision.

Οικοδεσπότες της βραδιάς που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Φεστιβάλ Αθηνών στην Πειραιώς 260 ήταν η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Γιώργος Καπουτζίδης οι οποίοι με το χαρακτηριστικό τους χιούμορ καλωσόρισαν το κοινό και τους τηλεθεατές.

Λίγο μετά την έναρξη, οι 14 υποψήφιοι εμφανίστηκαν σε ένα βίντεο όπου έκαναν ένα medley των πιο γνωστών επιτυχιών που έχει στείλει η χώρα μας στη Eurovision. Μεταξύ αυτών ακούστηκαν τα τραγούδια «S.A.G.A.P.O» του Μιχάλη Ρακιντζή, «My Secret Combination» της Καλομοίρας αλλά και το «My Number 1» που χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη θέση το 2005.

Στη συνέχεια οι τρεις παρουσιαστές εξήγησαν τον τρόπο με τον οποίο μπορούσε να ψηφίσει το κοινό με τον Γιώργο Καπουτζίδη να κλέβει την παράσταση με τα άπταιστα γαλλικά του.

Αφού ολοκληρώθηκε το διαγωνιστικό κομμάτι και το κοινό ψήφισε τους ερμηνευτές που επιθυμούν να περάσουν στην επόμενη φάση, η Κλαυδία ανέβηκε ξανά στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι «Heroes» του εκπροσώπου της Σουηδίας Μανς Ζεμερλόου που κέρδισε τον διαγωνισμό το 2015. Στη συνέχεια παρουσίασε τη νέα επιτυχία της με τίτλο «Άνεμος», που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο ενώ τραγούδησε και την επιτυχία της Κλεοπάτρας «Όλου του κόσμου η ελπίδα» με την οποία διαγωνίστηκε η χώρα μας στη Eurovision to 1992.

Οι 7 τραγουδιστές που πήραν το «χρυσό» εισιτήριο

Λίγο μετά τις 23:30, οι τρεις παρουσιαστές στάθηκαν στο κέντρο της σκηνής και ανακοίνωσαν τα 7 ονόματα που έλαβαν την ψήφο του κοινού για τον μεγάλο Τελικό.

Η Μπέττυ Μαγκίρα έλαβε τον φάκελο και ανακοίνωσε τους μεγάλους νικητές που πήραν το «χρυσό» εισιτήριο.

Η Rosanna Mailan με το «Άλμα»

Η STEFI με το «Europa»

Η Evangelia με το «Paréa»

Η Marseaux με το «Χάνομαι»

Ο Akylas με το «Ferto»

Η Alexandra Sieti με το «The Other Side»

Ο STYLIANOS με το «You & I »

Δείτε τους 14 διαγωνιζόμενους όπως εμφανίστηκαν

«The Other Side», Alexandra Sieti



Το διαγωνιστικό μέρος άνοιξε η Alexandra Sieti η οποία ανέβηκε στη σκηνή και ενθουσίασε το κοινό με το ροκ κομμάτι της. Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της «Το τραγούδι έχει μέσα στοιχεία από τα όσα είχα πει με τον πατέρα μου τις τελευταίες ημέρες».

«Drop It», THE Astrolabe

Στη συνέχεια, ο THE Astrolab διαγωνίστηκε με το ηλεκτρονικό κομμάτι «Drop It». Σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε αναφέρει για το κομμάτι «Έχει σχέση με κάτι που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό: το να βγάλουμε με γνήσιο τρόπο αυτά που αισθανόμαστε… Έχει μία αρκετά φρέσκια παραγωγή, έχουμε μία αισθητική και ένα σόου που νομίζω αφορά τη Eurovision».

«Aphrodite», Desi G

Η φρέσκια Desi G ερμήνευσε το κομμάτι της με ένα δυναμικό χορευτικό αποτύπωσε την αγάπη, το πάθος και τη φλόγα που φέρνουν τους ανθρώπους κοντά, ενώ ταυτόχρονα στέλνει ένα μήνυμα για τη σημασία της ουσιαστικής αγάπης στη γενιά της.

«Ferto», Akylas

Το απόλυτο φαβορί για φέτος ήταν αναμενόμενο να αποσπάσει ένα από τα θερμότερα χειροκροτήματα την αποψινή βραδιά. ο Akylas ξεσήκωσε την αίθουσα με το δυναμικό «Ferto» και έβαλε πλώρη για τον Τελικό.

«Paréa», Evangelia



Για δεύτερη χρονιά, η Evangelia εμφανίστηκε στη σκηνή με το ξεσηκωτικό κομμάτι «Parea» το οποίο έχει χορευτική διάθεση και πολλά ελληνικά στοιχεία.

«2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος



Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος και η «δεύτερη του ευκαιρία» από το κοινό. Στη σκηνή εμφανίστηκε πλαισιωμένος από δυο ζευγάρια χορευτές και ερμήνευσε την μπαλάντα του αποσπώντας ένα θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

«Slipping Away», Niya

Με μια συγκινητική μπαλάντα, η Niya ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι της ενώ στο πλευρό της είχε μια χορεύτρια η οποία μετέδιδε το πνεύμα του τραγουδιού.

«Χάνομαι», Marseaux

Άλλο ένα από τα φαβορί της αποψινής βραδιάς ανέβηκε στη σκηνή με μια καθηλωτική ερμηνεία ερμήνευσε το δυναμικό της τραγούδι αποσπώντας ένα δυνατό χειροκρότημα.

«Άλμα», Rosanna Mailan

Η Κουβανή Rosanna Mailan τραγούδησε για την ψυχή και με το δυναμικό της λάτιν τραγούδι κατάφερε να ξεσηκώσει το θέατρο και να αποσπάσει ένα από τα πιο θερμά χειροκροτήματα της βραδιάς.

«Europa», STEFI

Η νεαρή τραγουδίστρια ανέβηκε στη, ερμηνεύοντας το τραγούδι της με ένα εντυπωσιακό λιλά μακρύ φόρεμα και πλαισιωμένη από ένα μπαλέτο χορευτών.

«The Songwriter», Revery

Ο νεαρός τραγουδιστής Revery μαζί με τα μέλη του συγκροτήματός του ερμήνευσε τη συγκινητική του μπαλάντα.

«Chaos», Dinamiss

Οι δυναμικές αδερφές επέστρεψαν στη σκηνή του ελληνικού μουσικού διαγωνισμού τραγουδιού και προκάλεσαν το δικό τους χάος βάζοντας «φωτιά» στη σκηνή και ξεσηκώνοντας το κοινό και τους τηλεθεατές.

«YOU & I», STYLIANOS

Ο STYLIANOS συγκίνησε με τη δυναμική του μπαλάντα η οποία κατάφερε να συγκινήσει το κοινό και απέσπασε ένα θερμό χειροκρότημα.

«Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Τέλος, η Spheyiaa έκλεισε το διαγωνιστικό κομμάτι με το μοναδικό έθνικ τραγούδι της βραδιάς και με μια εντυπωσιακή παρουσία πάνω στη σκηνή πλαισιωμένη και εκείνη από τους χορευτές της.