Akylas: «Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο έχετε αγκαλιάσει, χορέψει, γουστάρει το Ferto, είναι τρελό»

Ο Akylas συστήθηκε στο ευρύ κοινό με το πολύ ιδιαίτερο κομμάτι του, το «Ferto» και απόψε, 11 Φεβρουαρίου στις 21.00 στον Α’ Ημιτελικό της ελληνικής Eurovision διεκδικεί το εισιτήριο που θα τον στείλει στον τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου. Αν κρίνουμε από τα στοιχήματα, τις δημοσκοπήσεις και το γενικότερο κλίμα που επικρατεί γύρω από τον ίδιο και το τραγούδι του, την πρόκριση για -τουλάχιστον- τον ημιτελικό, την έχει στο τσεπάκι του.

Η ιστοσελίδα eurovisionworld του δίνει 62% πιθανότητες να είναι εκείνος που θα κερδίσει στον ελληνικό τελικό και θα πάει τον Μάιο στη Βιέννη. Παράλληλα η δημοσκόπηση που τρέχει στην ίδια σελίδα δίνει στο «Ferto» 51% και ακολουθούν ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» με 16% και στην τρίτη θέση η Evangelia με το «Paréa» και 12%.

«Κάθε ψήφος είναι σημαντική»

Ο νεαρός καλλιτέχνης ανέβασε ένα story στο Instagram στο οποίο εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στον κόσμο που έχει αγκαλιάσει και εκείνον και το τραγούδι του. «Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από την κυκλοφορία του Ferto και ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω το πόσο το έχετε αγκαλιάσει, χορέψει, γουστάρει. Είναι τρελό. Γίνομαι 27. Δεν φανταζόμουν ποτέ πως τα 27 μου θα έμοιαζαν έτσι. Το Ferto έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μου, γιατί βρήκα όλους εσάς. Και είμαι τόσο ευγνώμων γι’ αυτό. Κάθε ψήφος είναι σημαντική. Βοηθήστε με το να πάμε στον τελικό. #A4 για να στο φέρω #FERTO».