Akylas: «Να είστε πάντα περήφανοι γι’ αυτό που είστε» - Η πρώτη του ανάρτηση μετά τη νίκη

Έχουν περάσει μερικές ώρες από τη μεγάλη νίκη του Akyla με το «Ferto» στον Εθνικό Τελικό της Eurovision που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου και ο νικητής έσπασε τη σιωπή του και μοιράστηκε τα συναισθήματά του στα social media.

«Συνεχώς τσιμπάω τον εαυτό μου»

Ο τραγουδιστής αρχίζει σιγά - σιγά να συνειδητοποιεί αυτό που συνέβη, αυτό που κατάφερε να πετύχει και με το post που ανέβασε στα αγγλικά (γιατί και το επικοινωνιακό παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα ελληνικά σύνορα) θέλησε να μας στείλει την αγάπη του, αλλά και να μας πει πως πρέπει να είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας, πρέπει πάντα να κυνηγάμε τα όνειρά μας και να μην επιτρέπουμε σε κανέναν να σκοτεινιάζει τη λάμψη μας.

Ο Akylas έγραψε χαρακτηριστικά στις σελίδες του στα social media: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έζησα πραγματικά αυτή τη στιγμή, ότι όλα όσα συνέβησαν συνέβησαν πραγματικά, ότι είναι αληθινά και όχι απλώς ένα όνειρο. Συνεχώς τσιμπάω τον εαυτό μου. Είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο περήφανος».

«Μην αφήνετε κανέναν να παίρνει τη λάμψη σας»

«Ευχαριστώ πολύ όλους όσοι με στήριξαν και στάθηκαν στο πλευρό μου. Είμαι τόσο χαρούμενος που γνώρισα όλους τους άλλους διαγωνιζόμενους. Όλο αυτό το ταξίδι μας ένωσε και μας μετέτρεψε σε οικογένεια.

Να είστε πάντα περήφανοι για αυτό που είστε, γιατί γεννηθήκατε έτσι. Να αγαπάτε τον εαυτό σας και να τον αγκαλιάζετε ακόμα περισσότερο. Ποτέ μην σταματάτε να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Μην αφήνετε κανέναν να παίρνει τη λάμψη σας. Όλα είναι δυνατά».