Akylas: «Θέλω να πάω σούπερ μάρκετ με τη φόρμα μου, αλλά δεν μπορώ πια γιατί μου ζητάνε φωτογραφία»

Ο Akylas ήταν καλεσμένος στο «Πρωίαν σε είδον» για την επίσημη πρώτη παρουσίαση του βιντεοκλίπ του «Ferto» και μίλησε για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή του από τότε που κέρδισε τον ελληνικό τελικό της Eurovision. «Τον τελευταίο μήνα έχουν γίνει τόσα πολλά πράγματα που οριακά απλά δεν σκέφτομαι! Παίρνω το πρόγραμμα και λέω τι έχουμε, πού έχουμε να πάμε, τι έχουμε να κάνουμε. Ξυπνάω το πρωί και λέω πάμε εκεί, πάμε εκεί, πάμε εκεί.

Κάποια στιγμή θα καθίσει. Δεν ξέρω αν το φοβάμαι. Γιατί απ’ τη μία τώρα που φλέγεται όλο αυτό κιόλας υπάρχει και ένας πανικός! Ας πούμε, δεν μπορώ να πάω σούπερ μάρκετ. Δεν με ενοχλεί να μιλήσω με τον κόσμο, χαρά μου είναι. Η αγκαλιά είναι ό,τι πιο όμορφο. Είναι στιγμές όμως που θέλω να πάω σούπερ μάρκετ και να είμαι όπως να ’ναι με τη φόρμα και τώρα πρέπει να φτιαχτώ γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα μου ζητήσουν φωτογραφία! Αυτό δεν το είχα ζήσει πριν».

«Όπως ανεβαίνεις ψηλά, πέφτεις και πολύ απότομα»

«Έχω δεχτεί πάρα πολύ όμορφα σχόλια, πάρα πολλή αγάπη από τον κόσμο, αλλά είναι αυτό που ρε παιδί μου στα πεντακόσια καλά, θα δεις αυτό το ένα κακό. Έχω δεχτεί πολλή κριτική. Μερικές φορές με βοηθάει αυτή η κριτική γιατί παίρνω σχόλια τα οποία μπορεί να μην είχα παρατηρήσει, να μην είχα καν στο μυαλό μου.

Προσπαθώ να μην βλέπω στοιχήματα και σχόλια, αλλά εντάξει, Gen Z παιδί είμαι, δηλαδή εννοείται πως θα ανοίξω το κινητό μου κάποια στιγμή και θα δω. Απλά εντάξει, όπως ανεβαίνεις ψηλά, πέφτεις και πολύ απότομα. Πάντως δεν θα έχουμε την ίδια εμφάνιση με τον εθνικό τελικό».