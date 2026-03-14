Akylas: Η συγκινητική ανάρτηση για τη μαμά του - «Στα 17 ήρθε στην Ελλάδα με ένα μωρό στην αγκαλιά»

Μια ιδιαίτερα προσωπική και συγκινητική ανάρτηση μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Akylas, αποκαλύπτοντας την ιστορία της μητέρας του και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν έφτασε στην Ελλάδα από τη Γεωργία σε πολύ νεαρή ηλικία.

Ο τραγουδιστής, που φέτος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision, εξήγησε το προσωπικό μήνυμα που κρύβεται πίσω από το τραγούδι και το βιντεοκλίπ του «Ferto», τονίζοντας ότι η μητέρα του αποτέλεσε το μεγαλύτερο παράδειγμα δύναμης και επιμονής στη ζωή του.

Η συγκινητική ανάρτηση για τη μητέρα του

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής δημοσίευσε ένα απόσπασμα από το τραγούδι «Ferto», συνοδεύοντάς το με μια εξομολόγηση για τη διαδρομή της μητέρας του.

Όπως αποκάλυψε, η μητέρα του έφτασε στην Ελλάδα σε ηλικία μόλις 17 ετών, έχοντας ήδη ένα μωρό στην αγκαλιά της και προσπαθώντας να χτίσει μια νέα ζωή.

«Μόλις στα 17 της χρειάστηκε να ταξιδέψει από τη Γεωργία στην Ελλάδα με ένα μωρό στην αγκαλιά. Η ζωή ήταν απίστευτα δύσκολη και τα χρήματα πάντα λίγα, αλλά δεν τα παράτησε ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε πως εκείνη κατάφερε να μεγαλώσει τον ίδιο και την αδελφή του, αποτελώντας για εκείνον ένα αληθινό πρότυπο δύναμης.

«Μεγάλωσε εμένα και την αδελφή μου και για μένα είναι μια πραγματική ηρωίδα. Μου έμαθε το πιο σημαντικό μάθημα: να μην τα παρατάω ποτέ», ανέφερε.

Το μήνυμα πίσω από το «Ferto»

Στην ίδια ανάρτηση, ο Akylas εξήγησε ότι η ιστορία της μητέρας του αποτέλεσε την έμπνευση για το μήνυμα που θέλησε να μεταφέρει μέσα από το τραγούδι και το βιντεοκλίπ του.

«Σε ευχαριστώ για όλα, μαμά. Αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα που ήθελα να μοιραστώ μέσα από το music video του "Ferto". Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, από πού έρχεσαι ή ποιες δυσκολίες έχεις περάσει. Να είσαι περήφανος για αυτό που είσαι», έγραψε.

Ο τραγουδιστής υπογράμμισε επίσης τη σημασία της αυτοπεποίθησης και της επιμονής.

«Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σου πάρει τη λάμψη σου. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σε κάνει να αμφιβάλλεις για το ταλέντο σου. Συνέχισε να παλεύεις και να λάμπεις. Ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν "game over", πάντα υπάρχει ένα "try again"», σημείωσε.

Γιατί αφιέρωσε το τραγούδι στη μητέρα του

Ο Akylas έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στον σημαντικό ρόλο που έχει παίξει η μητέρα του στη ζωή του.

Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον περασμένο Φεβρουάριο στο περιοδικό DownTown της Κύπρου, μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό «Sing for Greece 2026», αποκάλυψε ότι το τραγούδι «Ferto» είναι αφιερωμένο σε εκείνη.

«Της αφιέρωσα το τραγούδι, γιατί μέσα σε αυτό υπάρχει ένα κομμάτι της ιστορίας μου και η ιστορία μου ξεκινάει από εκείνη. Είναι ο άνθρωπος που μου έμαθε να παλεύω και να μην τα παρατάω. Είναι μια ηρωίδα που έχει περάσει πολύ δύσκολα στη ζωή της», είχε δηλώσει.

Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι μεγαλώνοντας άρχισε να συνειδητοποιεί τις θυσίες που έκαναν οι γονείς του για να του προσφέρουν μια καλύτερη ζωή.

«Ήθελα να την κάνω περήφανη. Μεγαλώνοντας κατάλαβα πράγματα που μικρός δεν μπορούσα να δω: τις θυσίες, τους φόβους και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς μας», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, οι γονείς της γενιάς τους μεγάλωσαν σε διαφορετικές συνθήκες και συχνά χρειάζονται χρόνο για να κατανοήσουν τις επιλογές των παιδιών τους.

Η προσωπική ιστορία της μητέρας του, αλλά και το μήνυμα επιμονής που θέλησε να μεταφέρει, φαίνεται να αποτελούν βασικό στοιχείο της ταυτότητας του τραγουδιού «Ferto», με το οποίο ο Akylas ετοιμάζεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.