Akylas: Με pop και video game αισθητική το βιντεοκλίπ του «Ferto» (video)

Γρήγορο, κοφτό, παιχνιδιάρικο, σαν videogame! Το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ferto», με το οποίο ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, παρουσιάστηκε σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και είναι πλέον διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο YouTube κανάλι της Eurovision.

Με δυναμική, σύγχρονη αισθητική και γρήγορες εναλλαγές εικόνων, το βιντεοκλίπ μεταφέρει στην οθόνη τον παλμό και την ενέργεια του τραγουδιού, δημιουργώντας μια οπτική αφήγηση με έντονο ρυθμό.

Συνδυάζοντας συναίσθημα, αλλά και χιούμορ, τα πλάνα που δημιούργησαν οι Jim Georgantis (σκηνοθέτης) και San Tierrez (Vfx), βάζουν τον θεατή στον ρυθμό του «Ferto» και τον κάνουν να χαμογελάσει.

Το βιντεοκλίπ συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο το τραγούδι «Ferto» που συνέθεσαν οι Akylas, papatanice και TEO.x3 και τους στίχους έγραψαν οι Ορφέας Νόνης και Akylas. Για τους δημιουργούς είναι ένα βαθιά προσωπικό τραγούδι, μια βιωματική ιστορία για την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, που παρουσιάζει την εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στα αληθινά όνειρα και στην ανάγκη να καλυφθούν τα συναισθηματικά κενά που αφήνει η στέρηση της παιδικής ηλικίας.

Το «Ferto» μιλά για την απληστία και τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να αποκτά όλο και περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα υπενθυμίζει πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας. Σε αυτούς που πίστεψαν σε εμάς όταν δεν υπήρχε τίποτα.

Είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στους γονείς που, παρά τις δυσκολίες, προσφέρουν αγάπη και ελπίδα, καθώς στα παιδιά που προσπαθούν να τους το ανταποδώσουν.

Ο Akylas θα παρουσιάσει το «Ferto» στη σκηνή της Eurovision, στη Βιέννη, στο πρώτο μέρος του Α’ Ημιτελικού, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026. Το «Ferto» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Ξανά στην 4η θέση

Την ίδια στιγμή ο Akylas ανέβηκε πάλι στην 4η θέση με τα γραφεία στοιχημάτων να του δίνουν 7% πιθανότητες για νίκη. Στο Νο1 παραμένει σταθερά η Φινλανδία με το τραγούδι «Liekinheitin» που ερμηνεύουν η Linda Lampenius και ο Pete Parkkonen που -σύμφωνα με το eurovisionworld- έχει 26% πιθανότητες να κερδίσει τον διαγωνισμό.

Ακολουθεί στη 2η θέση η Γαλλία με τη Monroe να τραγουδάει το «Regarde» και να συγκεντρώνει 12% πιθανότητες (ανέβηκε 4 μονάδες) να πάρει τη νίκη για τη χώρα της.

Στη 3η θέση έπεσε η Δανία με το «Før vi går hjem» του Søren Torpegaard Lund να συγκεντρώνει 9% πιθανότητες (έπεσε ακόμα μία μονάδα) για νίκη.