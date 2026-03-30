Akylas: Έγινε περδίκι και ετοιμάζει ταξίδια - Η πρώτη ανάρτηση μετά την περιπέτεια της υγείας του

Μόνο για λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά! Ο Akylas μετά την σύντομη περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του εξαιτίας μιας οξείας αμυγδαλίτιδας που τον ταλαιπώρησε, είναι και πάλι έτοιμος να οργώσει την Ευρώπη και να μεταδώσει την καλή του ενέργεια και να ξεσηκώσει τον κόσμο με το «Ferto».

«Γεια σας γατάκια μου. Συγγνώμη που δεν επικοινώνησα τις τελευταίες ημέρες και που δεν ανέβασα καθόλου περιεχόμενο. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που επιτέλους νιώθω πραγματικά καλύτερα. Πέρασα μια δύσκολη εβδομάδα με την υγεία μου, αλλά τώρα επιστρέφω πιο δυνατός από ποτέ. Σας αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και πίσω και FertoMuFertoMuFerto», έγραψε σε story που ανάρτησε στο Instagram και μοιράστηκε μαζί μας τα επόμενά του σχέδια!

«Ferto» και στο Βέλγιο

Το promo tour για την προώθηση της ελληνικής συμμετοχής στη φετινή Eurovision συνεχίζεται. Το Σάββατο 4 Απριλίου ο Akylas θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες καλεσμένος της ελληνικής κοινότητας και θα εμφανιστεί στις 18.00 σε ένα all day cafe bar. Ο τραγουδιστής θα γνωρίσει την ελληνική ομογένεια, θα μοιραστεί την ιστορία και την έμπνευση πίσω από το τραγούδι του και -φυσικά- θα τραγουδήσει ζωντανά το «Ferto», λίγο πριν το παρουσιάσει στη σκηνή της 70ης Eurovision τον Μάιο στη Βιέννη.