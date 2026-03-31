Ζωή Κρονάκη: «Τον σύζυγο μου τον γνώρισα σε βραδινή έξοδο που ήταν προξενιό για άλλη γυναίκα, όχι για μένα»

Η Ζωή Κρονάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night show» και αποκάλυψε το παρασκήνιο της γνωριμίας της με τον σύζυγό της. «Ο άντρας μου είναι πολιτικός μηχανικός. Ευτυχώς που δεν είναι σκέτος πολιτικός, σώθηκα από αυτό! Τον γνώρισα σε ένα μαγαζί. Ήταν προξενιό για άλλη, όχι για εμένα. Η άλλη εξαφανίστηκε, αγνοείται η τύχη της δεν την ήξερα κοπέλα. Ήταν μια κοινή φίλη, και είπε θα πάμε το βράδυ στο τάδε μαγαζί και με ρώτησε αν θα πάω. Είχα πολλή δουλειά και της είπα όχι δεν θα έρθω. Η φίλη μου πήρε τον μετέπειτα άντρα μου και του είπε έλα στο μαγαζί, θα είναι μια άλλη κοπέλα».

«Του έδωσα επίτηδες λάθος νούμερο»

«Εγώ τελικά αποφάσισα να πάω σε αυτό το μαγαζί, το ίδιο βράδυ και έτσι έγινε. Η άλλη γυναίκα ήρθε κι έφυγε, εξαφανίστηκε στο πρώτο μισάωρο. Όταν τον είπα ότι είχε ωραίο χαμόγελο κι ωραία ενέργεια. Όταν άκουσα ότι του ρίχνω 2,5 χρόνια, δεν μου άρεσε. Μου ζήτησε το τηλέφωνό μου και του έδωσα επίτηδες ένα ψηφίο λάθος. Το έψαξε και με βρήκε. Γενικά το πρώτο διάστημα με κυνήγησε. Πήρε τηλέφωνο, το απάντησε ένας κύριος και τελικά το έψαξε μέσα από την κοινή μας γνωστή».