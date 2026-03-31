Κατερίνα Καινούργιου: «Θα γυρίσω πολύ διαφορετική, θα είμαι μανούλα»

Συγκινημένη η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές της εκπομπής «Super Κατερίνα» καθώς επέλεξε να σταματήσει τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να χαλαρώσει λίγο και να προετοιμαστεί για τον ερχομό της κόρης της που αναμένεται γύρω στο Πάσχα.

«Εγώ από αύριο δεν θα είμαι μαζί σας. Δεν γεννάω αύριο. Θέλω λίγες μέρες να κάτσω να ξεκουραστώ γιατί είμαι στον μήνα μου. Ήθελα όμως να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα, στην παραγωγή, στο κανάλι, σε όλη τη δημοσιογραφική ομάδα, γιατί αυτοί οι μήνες για μια γυναίκα είναι πολύ δύσκολοι, με πολλά σκαμπανεβάσματα ψυχολογικά. Ειλικρινά, με βοηθήσατε τόσο πολύ, νιώθω ότι είναι οι ωραιότεροι μήνες της ζωής μου, σας μιλώ ειλικρινά. Με κάνατε και ένιωσα υπέροχα».

«Με το καλο να ’ρθει το μωράκι μου»

«Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους τηλεθεατές για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μου στέλνετε. Ξέρω ότι χαίρεστε με τη χαρά μου, αλλά και στους συναδέλφους στα site και στις άλλες εκπομπές. Ευχαριστώ για τη διακριτικότητα, που ακόμα και κάποια λάθη που μπορεί να έκανα τα σεβάστηκαν κάποιοι και δεν τα σχολίασαν γιατί ήξεραν ότι μπορεί να στεναχωρηθώ και να έρθω σε ευάλωτη θέση. Να πω σε κάθε γυναίκα -ακόμα βέβαια έχω το άγχος και την αγωνία να ακούσω το κλάμα της μπεμπούλας μου και να την πιάσω αγκαλιά- εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να της συμβεί. 20 κιλά έχω πάρει να ξέρετε, αλλά δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν θα άλλαζα με τίποτα αυτούς τους μήνες. Με συγκινεί που θα γυρίσω πολύ διαφορετική, θα είμαι μανούλα, κάτι που ήθελα πολύ.

Στέφανε (Κωνσταντινίδης), θέλω να κάθεσαι στη θέση μου, να μου την κλωσσάς μέχρι να γυρίσω, μην σε δω να κάτσεις αλλού. Θα σας απολαμβάνω από το σπίτι και είμαι σίγουρη πως θα είστε η καθημερινή μου παρέα. Με το καλο να ’ρθει το μωράκι μου και θα σας ενημερώσω αμέσως. Ευχαριστώ πολύ και όλους εσάς, να έχετε ένα πολύ όμορφο Πάσχα, να ξεκουραστείτε, να περάσετε καλά. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και ό,τι πραγματικά ποθείτε να σας συμβεί, εμένα φέτος μου συνέβη». Η Καινούργιου αναμένεται να επιστρέψει στο πόστο της στον ALPHA από τη Δευτέρα 18 Μαΐου.