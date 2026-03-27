Τηλεθέαση 26/3: Πρωτιά Καινούργιου, χωρίς την… Καινούργιου

Φέτος είναι η χρονιά της και το ξέρει! Η Κατερίνα Καινούργιου με τη χαλαρή και κουλ εκπομπή της καταφέρνει τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας να είναι πρώτη στη ζώνη της ανάμεσα στα πέντε ψυχαγωγικά (infotainment) πρωινάδικα ακόμη και όταν δεν είναι παρούσα!

Σε αυτό βέβαια, εκτός από το πιο πάνελ, παίζει ρόλο και το γεγονός πως η ίδια βρίσκεται σε ενδιαφέρουσα και το κοινό πάντα συσπειρώνεται γύρω από τις εγκυούλες παρουσιάστριες, το έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν, συνεχίζει να συμβαίνει και τώρα.

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου λοιπόν, που η παρουσιάστρια απουσίαζε από το πόστο της, η «Super Κατερίνα» ήταν και πάλι πρώτη! Η εκπομπή που παρουσίασε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, ανέβασε τον ALPHA στο 12,9% στο γενικό σύνολο και στο 16% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων.

Μάχη Λιάγκα - Σκορδά

Το πρώην τηλεοπτικό (και μη) ζευγάρι κονταροχτυπήθηκε για το ποιος θα περάσει ποιον και τελικά και οι δύο πήραν πρωτιά σε κάποιο κοινό. Το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα στον ΑΝΤ1 πέρασε μπροστά στο γενικό σύνολο με 12,5%, αλλά είχε 9,3% στα δυναμικά κοινά, ενώ η Φαίη Σκορδά με το «Buongiorno» έφερε στο MEGA 11,6% στο σύνολο και πέρασε μπροστά στους 18-54 χρόνων με 11,2%.

Το «Breakfast@Star» με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου χάρισε στο STAR 6,3% στο σύνολο και 7,9% στο δυναμικό κοινό, ενώ στα ίδια ηλικιακά γκρουπ, το «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1 με τους Φώτη Σεργουλόπουλο και Τζένη Μελιτά είχε 3,3%.