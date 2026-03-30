Τηλεθέαση 28-29/3: Σεφερλής, Πολυχρονίδης και Αρναούτογλου μάγεψαν το κοινό - Τι έκανε ο Μουτσινάς

Το Σάββατο 28 Μαρτίου νικητής του prime time ήταν και πάλι ο Μάρκος Σεφερλής. Η θεατρική του παράσταση «Πράκτωρ 00λεφτά» ανέβασε το MEGA στο 15,8% στο σύνολο του κοινού και στο 17,7% στα δυναμικά κοινά. Η Ζέτα Μακρυπούλια με το «Moments» και καλεσμένη της τη Μαρία Μπεκατώρου, χάρισε στον ΑΝΤ1 13,2% στο σύνολο και 11,1% στους 18-54 χρόνων, ενώ στα ίδια κοινά το «Just the 2 of us» του OPEN με τον Νίκο Κοκλώνη έκανε 9,8% και 8,5% αντίστοιχα.

Είδαν STAR

Την Κυριακή 29 Μαρτίου η πρεμιέρα του νέου τηλεπαιχνιδιού «1% Club» με τον Πέτρο Πολυχρονίδη ανέβασε το STAR στο 17,5% στο σύνολο του κοινού και στο 18,5% στις ηλικίες 18-54 χρόνων. Στον ΑΝΤ1 το -επίσης- τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» του Γρηγόρη Αρναούτογλου άντεξε στο 15,2% στο σύνολο και στο 11,4% στα δυναμικά κοινά, ενώ στα ίδια ηλικιακά γκρουπ το «Survivor» του ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό έπιασε 13,5% και 10% αντίστοιχα.

Με το δεξί

Πολύ καλά τα πήγε και η πρεμιέρα του Νίκου Μουτσινά στο STAR. Το νέο του τηλεπαιχνίδι, «Lingo», έκανε επίσης πρεμιέρα το απόγευμα της Κυριακής χαρίζοντας στο κανάλι 18,5% στο γενικό σύνολο και 14,5% στα δυναμικά κοινά. Not bad, που λένε!