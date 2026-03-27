Κατερίνα Καινούργιου: Αντίστροφη μέτρηση για τη γέννα - Πότε αποχωρεί από την εκπομπή

«Το πάμε μέρα - μέρα»! Αυτό είναι το σλόγκαν που επικρατεί στα παρασκήνια της εκπομπής «Super Κατερίνα», αφού η Κατερίνα Καινούργιου, η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής του ALPHA μπήκε στον μήνα της και μπορεί να γεννήσει από... τώρα μέχρι την Κυριακή του Πάσχα!

«Ήμουν λίγο αρρωστούλα»

Το πρωί της Πέμπτης 26/3, η παρουσιάστρια έλειπε από τη θέση της εξαιτίας ενός κρυολογήματος που την ταλαιπώρησε ελαφρά. Έκανε όλα τα τεστ, βγήκαν αρνητικά και σήμερα Παρασκευή 27/3 επέστρεψε στην εκπομπή λέγοντας χαρακτηριστικά: «Καλημέρα, καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Εδώ είμαι, καλά είμαι. Ήμουν λίγο αρρωστούλα, οπότε όταν λίγο αρρωσταίνεις τώρα ειδικά στα τελευταία καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, οπότε κάθισα σπίτι, σας έβλεπα, ήσασταν υπέροχοι. Ξεκουράστηκα και σήμερα είμαι εδώ μαζί σας και θα είμαι και την άλλη βδομάδα.

Θέλω ένα χειροκρότημα για όλη την ομάδα. Όλα βαίνουν καλώς. Και γιατί δεν ήρθα χθες; Προσέξτε. Γιατί ο Πέτρος θα έφτιαχνε κέικ με πορτοκάλι και δεν τρώω το κέικ πορτοκάλι. Λέω, τσάμπα θα πάει η μέρα, ας κάτσω σπίτι να παραγγείλω κέικ σοκολάτας. Δεν γινόταν να μην έρθω, και με 40 πυρετό, θα ερχόμουν για το ριζότο σου. Χθες στο κέικ έκανα ζάπινγκ. Μα, λέω ρε παιδιά, χάθηκε ο κόσμος να φτιάξει κέικ σοκολάτας, βανίλιας».

Το χρονοδιάγραμμα

Στόχος της Καινούργιου -αν η μπέμπα δεν αποφασίσει να έρθει νωρίτερα στον κόσμο- είναι να βρίσκεται στον αέρα μέχρι και την Παρασκευή 3 Απριλίου. Τις εκπομπές από τη Μεγάλη Εβδομάδα και περίπου μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαΐου (που σκέφτεται να επιστρέψει) θα τις παρουσιάζει η ομάδα της «Super Κατερίνα» με επικεφαλής τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, που κράτησε τα ηνία και την ημέρα που η Κατερίνα έλειπε.

Πάντως η διοίκηση του ALPHA της έχει δώσει το ελεύθερο να λείψει από την εκπομπή όσο χρειαστεί. Μένει να δούμε εάν η κόρη της τής κλέψει τόσο πολύ την καρδιά και την κρατήσει τελικά περισσότερο στο σπίτι από όσο έχει προγραμματίσει και η ίδια…