Κατερίνα Καινούργιου: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά - Γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι

Το νεογέννητο ζυγίζει περίπου 2 κιλά και 600 γραμμάρια.

Την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς έγινε μητέρα για πρώτη φορά το απόγευμα της Παρασκευής 3 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια του Alpha TV έφερε στον κόσμο με καισαρική ένα υγιέστατο κοριτσάκι στο μαιευτήριο Ρέα. Η νεογέννητη Ξένια (όπως θα βαφτιστεί η μικρούλα) ζυγίζει περίπου 2 κιλά και 600 γραμμάρια.

Η ίδια και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, με το χαρμόσυνο γεγονός να σηματοδοτεί μια νέα, ξεχωριστή σελίδα στη ζωή τους.

