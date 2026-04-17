Κατερίνα Καινούργιου: Η κόρη της έγινε δύο εβδομάδων - Η γλυκιά της ανάρτηση

Έχουν περάσει δύο εβδομάδες από τότε που η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο τη μικρή Ξένια και όλη της η ύπαρξη έχει αλλάξει. Η παρουσιάστρια του ALPHA δεν έχει μάτια παρά μόνο για εκείνη και της έχει αφοσιωθεί πλήρως.

Το μωράκι είναι εξαρτημένο από τη μαμά του και εκείνη από το ίδιο και οι δυο τους έχουν ήδη δεθεί τόσο πολύ. Μάλιστα η Κατερίνα έχει επιλέξει συνειδητά να μην ανεβάζει τόσες φωτογραφίες με τη μικρούλα γιατί θέλει να τη χαρεί εκείνη και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής και να κρατήσουν όλη την ευτυχία τους μέσα στο σπίτι.

Παρόλα αυτά η παρουσιάστρια ανέβασε ένα τρυφερό story με μια κάρτα με έναν λαγό που γράφει: 2 weeks old, αφού η μικρή Ξένια ήρθε στη ζωή στις 3 Απριλίου.