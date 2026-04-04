«Μέσα σε 12 ώρες κατέβηκε να δει το μωρό»: Ο γιατρός της Κατερίνας Καινούργιου μιλάει για τη γέννα

Μόλις τρεις ημέρες μετά την απόφασή της να αποχαιρετήσει πρόωρα το τηλεοπτικό κοινό για να αφοσιωθεί στον επικείμενο ερχομό του παιδιού της, η Κατερίνα Καινούργιου κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της. Η παρουσιάστρια γέννησε με καισαρική τομή την Παρασκευή (3/4) στο μαιευτήριο «Ρέα», ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 2,6 κιλών. Στο πλευρό της βρισκόταν συνεχώς ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Αλ. Τζεφεράκος: «Η Κατερίνα αντιλήφθηκε αμέσως ότι το μωρό δεν είχε δραστηριότητα»

Ο μαιευτήρας της παρουσιάστριας, Αλέξανδρος Τζεφεράκος, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», αποκάλυψε το παρασκήνιο του τοκετού, εξαίροντας την ψυχραιμία της Κατερίνας.

«Η ίδια αντιλήφθηκε ότι το μωρό δεν είχε δραστηριότητα και μας οδήγησε στο να κάνουμε ειδικές εξετάσεις, οι οποίες μας οδήγησαν στον τοκετό», ανέφερε ο γιατρός, σημειώνοντας πως η παρουσιάστρια ήταν «φοβερά συνεργάσιμη και μελετημένη» καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως η επιθυμία της να δει την κόρη της ήταν τόσο μεγάλη, που μόλις 12 ώρες μετά το χειρουργείο κατέβηκε να τη συναντήσει. Όσο για τον πατέρα, ο κ. Τζεφεράκος τον περιέγραψε ως «συγκινημένο και τρυφερό» από την πρώτη στιγμή που αντίκρισε την κόρη του.

Το «κλάμα χαράς» και οι Θερμοπύλες του Παναγιώτη

Ο συνεργάτης της, Στέφανος Κωνσταντινίδης, έδωσε το στίγμα από το μαιευτήριο, αποκαλύπτοντας πως το μωρό μοιάζει στον Παναγιώτη Κουτσουμπή. «Η Ξένια μας είναι υπέροχη. Η Κατερίνα ακόμα κλαίει από τη χαρά της, ενώ ο Παναγιώτης κρατάει τις "Θερμοπύλες" στο δωμάτιο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως από την πρώτη στιγμή έσπευσαν στο νοσοκομείο φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι από τον Alpha.

Τις δικές της θερμές ευχές έστειλε και η Κατερίνα Καραβάτου, η οποία θυμήθηκε τις δικές της πρώτες στιγμές ως μητέρα: «Είναι ένα θαύμα της ζωής. Φαντάζομαι την Κατερίνα αυτή τη στιγμή να πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Της έχω στείλει μήνυμα από χθες, όπως φαντάζομαι και όλη η Ελλάδα».

Η ολοκλήρωση μιας μεγάλης επιθυμίας

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν είχε κρύψει ποτέ τη βαθιά επιθυμία της να αποκτήσει παιδί. Μετά την επίσημη ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της τα Χριστούγεννα του 2025, η παρουσιάστρια βίωσε αυτή την περίοδο με ηρεμία, επιλέγοντας να μοιράζεται επιλεκτικά στιγμές της καθημερινότητάς της. Η γέννηση της κόρης της έρχεται να σφραγίσει με τον πιο όμορφο τρόπο τη σχέση της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.