Κατερίνα Καινούργιου: Οι πρώτες στιγμές με τη νεογέννητη κόρη της και η συγκίνηση «Κλαίει συνέχεια...»

Ένα υγιέστατο κοριτσάκι έφερε στον κόσμο χθες το απόγευμα η Κατερίνα Καινούργιου και η συγκίνηση αλλά και η χαρά της ίδιας και του συντρόφου της Παναγιώτη Κουτσουμπή, δεν περιγράφονται.

Ο μαιευτήρας της, Αλέξανδρος Τζεφεράκος, αποκάλυψε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα»:

«Η Κατερίνα έχει μία τέλεια σύνδεση με το μωρό της και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μέσα σε 12 ώρες από την καισαρική κατέβηκε να δει το μωρό της. Ήταν σε όλη την εγκυμοσύνη της ήρεμη και φοβερά συνεργάσιμη, μελετημένη.

Η ίδια αντιλήφθηκε ότι δεν είχε δραστηριότητα το μωρό και αυτό μας οδήγησε στο να κάνουμε ειδικές εξετάσεις και στην συνέχεια σε τοκετό. Εγώ της είπα να γεννήσει φυσιολογικά, αλλά το συζητούσε, οπότε κάναμε καισαρική. Το μωρό είναι ασφαλέστατο, υγιέστατο, προσαρμόζεται μια χαρά. Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής είναι συγκινημένος και τρυφερός. Μόλις είδε την κόρη του...».

Ο συνεργάτης της Στέφανος Κωνσταντινίδης μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και ανέφερε: «Πλέει σε πελάγη ευτυχίας, είναι πολύ συγκινημένη και κλαίει συνέχεια. Η Κατερίνα και ο Παναγιώτης ζουν τη στιγμή. Ο Παναγιώτης από χθες το μεσημέρι που ξεκίνησαν να πάνε στο μαιευτήριο ήταν πολύ ψύχραιμος, ενώ η Κατερίνα όπως έμαθα δεν ήταν ψύχραιμη».