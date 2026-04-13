Τζούλια Αλεξανδράτου: 20 χρόνια από τότε που έχασε τον τίτλο «Σταρ Ελλάς»
Παρά τις προβλέψεις που την ήθελαν να κατακτά τον πρώτο τίτλο ομορφιάς, το μοντέλο δεν τα κατάφερε και έμεινε στην ιστορία για τη γκριμάτσα της!
Βρισκόμαστε στο μακρινό 2006, τότε που όλα φάνταζαν πιο πλούσια, πιο λαμπερά, πιο πάρτι για πάντα! Ο ΑΝΤ1 διοργανώνει τα Kαλλιστεία που εκείνη την εποχή είναι λες και… ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις! Οι υποψήφιες είναι πολλές, εκείνη όμως που ξεχωρίζει είναι η Τζούλια Αλεξανδράτου, η οποία έμελλε να μας απασχολήσει πολύ στη συνέχεια με τα… καμώματά της!
Παρουσιάστρια η Τάτι
Η 20χρονη ξανθιά καλλονή έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του κόσμου, οι κουτσομπολίστικες εκπομπές ψάχνουν να βρουν ποια είναι αυτή η Τζούλια η οποία είναι φαβορί για τον τίτλο της «Σταρ Ελλάς». Η νεαρή κοπέλα είναι juicy, είναι ιδιαίτερη, έχει αυτό το στιλ που αγαπάει ο ΑΝΤ1 και το κοινό του, ο τίτλος λοιπόν είναι κάτι σαν σιγουράκι. Κάπως έτσι λοιπόν χτίζεται ο μύθος και η αυτοπεποίθησή της και φτάνουμε στη βραδιά του διαγωνισμού που μετά την αποχώρηση της Ελένης Μενεγάκη, περνάει στα χέρια της Τατιάνας Στεφανίδου.
Epic γκριμάτσα
Την Κυριακή 9 Απριλίου όλα είναι έτοιμα για ακόμη μία μεγαλειώδη και γκλαμουράτη βραδιά γεμάτη γκλίτερ, τουαλέτες, μαγιό και τις γνωστές άβολες ερωτήσεις των κριτών. Η Αλεξανδράτου είναι σαν να κάνει περίπατο, στο τέλος όμως τον τίτλο της «Σταρ Ελλάς» της τον κλέβει μέσα από τα χέρια η Ολυμπία Χοψονίδου!
Σοκ! 20 χρόνια μετά και ακόμη θυμόμαστε την epic γκριμάτσα της Τζούλιας Αλεξανδράτου που κατέκτησε τον τίτλο της «Β’ Σταρ Ελλάς» και αποχώρησε όλο νεύρα και απογοήτευση γιατί ποτέ δεν θεώρησε τον εαυτό της ως αναπληρωματική καμιάς! Αυτά για να μαθαίνουν οι νεότεροι πόσο… ωραία περνούσαμε στα ’00’s!