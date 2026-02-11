Κατερίνα Καινούργιου: «Τα περισσότερα αρνητικά σχόλια στα social media μου τα κάνουν οι γυναίκες»

Η Κατερίνα Καινούργιου άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για τη δημόσια στάση που κρατούν οι γυναίκες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που της κάνουν αρνητικά σχόλια για την εμφάνισή της, τώρα που έχει πάρει κιλά λόγω της εγκυμοσύνης της. «Θα πω αυτό που παθαίνω κι εγώ και το έχει πάθει και η Ελένη Φουρέιρα, παρόλο που στην εγκυμοσύνη της δεν είχε έκθεση καθημερινή, αλλά την έβλεπε ο κόσμος, ανέβαζε φωτογραφίες.

Κι όσες κοπέλες είμαστε στα φώτα της δημοσιότητας, θα τις σχολιάσουν ρε παιδί μου. Είναι απίστευτο που τα σχόλια γίνονται από γυναίκες. Όχι από άντρες. Δηλαδή «πώς πάχυνες», «πώς είσαι έτσι». Δεν έχω λάβει ένα αρνητικό σχόλιο από άντρα . Ίσα ίσα που μου έρχονται θετικά σχόλια «τι όμορφη που είσαι», «τι ωραία εγκυμοσύνη» και λαμβάνεις αρνητικά σχόλια από γυναίκες που μπορεί να έχουν γίνει και μητέρες. Και να έχουν βιώσει το ίδιο. Δεν ξέρω τι περιμένουν».

«Όταν μια γυναίκα γίνεται μαμά δεν σταματάει να είναι ποθητή»

«Απ’ τη μία χαίρεσαι να δεις μία κοπέλα να αλλάζει το σώμα της γιατί είναι φυσιολογικό να κάνει παιδί. Και απ’ την άλλη απαιτείς από αυτήν, με το που θα επανέλθει στη δουλειά της να είναι ξανά η προηγούμενη εικόνα της. Και θα την κρίνεις κιόλας. Ή αλλιώς, γιατί ας πούμε αδυνάτισες πολύ; Μήπως έκανες κάτι άλλο; Μήπως κάτι συνέβη;

Δηλαδή αυτή την κριτική ειδικά από γυναίκες, δεν μπορώ να την αντιληφθώ. Το θέμα είναι ότι όταν μια γυναίκα γίνεται μαμά, δεν σταματάει μετά η ζωή της, αλλάζουν οι προτεραιότητες, αλλά δεν σταματάει να είναι ποθητή».