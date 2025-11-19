Κατερίνα Καινούργιου: «Η μητέρα μου είχε καρκίνο στο παχύ έντερο, τον προλάβαμε στο β’ στάδιο»

Η Κατερίνα Καινούργιου μας έχει συνηθίσει να μιλάει on air για τα προσωπικά και τα οικογενειακά της. Μέσα από την κάμερα της εκπομπής “Super Κατερίνα” η παρουσιάστρια αποκάλυψε την περιπέτεια της μητέρας της με τον καρκίνος που ευτυχώς τον πρόλαβε.

Την αφορμή γι’ αυτή την κουβέντα έδωσε η καλεσμένη της, Χριστίνα Σάλτη, που πριν από λίγο καιρό έχασε τη μητέρα της από καρκίνο. «Η μητέρα μου είχε καρκίνο στο παχύ έντερο αλλά σώθηκε. Το θέμα είναι πότε θα το προλάβεις. Επειδή το έψαξα πολύ με τη μαμά μου, τον προλάβαμε στο δεύτερο στάδιο. Είχε κάνει εξετάσεις για καρκινικούς δείκτες και οι γιατροί μας είπαν ότι εκεί ο καρκίνος του εντέρου δεν φαίνεται.

Περάσαμε πολύ δύσκολα μέσα στο καλοκαίρι. Βρίσκεις όμως έναν μαγικό τρόπο να πατήσεις γερά στα πόδια σου για να στηρίξεις τον άνθρωπό σου. Επειδή είμαστε σε ομάδα υψηλού κινδύνου, καλό είναι να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις, κολονοσκόπηση και όλες τις διαδικασίες. Η μητέρα μου ευτυχώς σώθηκε, αλλά το παρακολουθήσαμε 6 μήνες. Ειδικά στο έντερο δεν ανιχνεύεται».

«Δεν είναι τίποτα δεδομένο για κανέναν»

Η Χριστίνα Σάλτη με τη σειρά της μίλησε για την περιπέτεια που πέρασε η δική της μητέρα, περιπέτεια από την οποία δυστυχώς δεν βγήκε νικήτρια. «Είναι πολύς καιρός που το παλεύαμε, δύο χρόνια. Ήμουν δίπλα της συνέχεια. Με τη μαμά μου ήμασταν φίλες, “ζευγάρι”, μαμά - κόρη… Ήταν ένας φανταστικός άνθρωπος. “Έφυγε” από καρκίνο. Ξεκίνησε από το παχύ έντερο. Είναι πολύ σημαντική η πρόληψη. Είναι σημαντικό πότε θα το βρεις.

Η μαμά μου όταν το ανακάλυψε πια, ήταν τρίτου βαθμού και δεν είχε δώσει σημάδια. Εύχομαι σε όλους τους ανθρώπους υγεία και τύχη. Δεν είναι τίποτα δεδομένο για κανέναν. Πίστευα πως αν πάθει κάτι η μαμά μου, θα πεθάνω. Το αντιμετωπίζω. Μου έλεγε η μαμά μου: “μικρά παιδάκια έχουν καρκίνο, δεν πειράζει”, γενικά σαν άνθρωπος ήταν πολύ ανώτερη.

Το ότι είχαμε αυτή τη ζεστή σχέση με τη μητέρα μου με βοήθησε και να είμαι πιο δυνατή τώρα. Δεν έχω ενοχές, αγαπιόμασταν πολύ και στο νοσοκομείο μου έλεγε “σε λατρεύω, σε αγαπώ πολύ”», είπε με δάκρυα στα μάτια η τραγουδίστρια.