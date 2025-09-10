Χριστίνα Σάλτη: Από τη χαρά στη λύπη - Η σκληρή μάχη της μητέρας της

Η Χριστίνα Σάλτη πέρασε το καλοκαίρι της ανάμεσα σε περιοδείες για την προώθηση του νέου single της «Όπως σε θέλω σε ονειρεύομαι», αλλά και στα νοσοκομεία για να στηρίξει τη μητέρα της. Μιλώντας στο περιοδικό OK! αποκάλυψε πως η χαρά και η λύπη είναι δύο συναισθήματα που καλείται να αντιμετωπίσει πια ταυτόχρονα.

«Ήταν δύσκολο το καλοκαίρι και συνεχίζει να είναι μια δύσκολη περίοδος. Μπαινοβγαίνουμε στο νοσοκομείο λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας της μητέρας μου. Τον Μάιο του 2023 ήρθε η μεγάλη επιτυχία με την Παράλληλη αγάπη και τον Ιούλιο η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Από τη χαρά στη λύπη. Δύο χρόνια και δύο μήνες τώρα το παλεύει και το παλεύουμε. Αυτό το καλοκαίρι ήταν πιο δύσκολο γιατί υπήρξε επιδείνωση.

«Το έχουμε ζήσει όλο μαζί»

Από την πρώτη στιγμή, τη διάγνωση, το πρώτο χειρουργείο, τις χημειοθεραπείες, είμαστε μαζί. Το έχουμε ζήσει όλο μαζί με τη μητέρα μου. Έχει καλή ψυχολογία και το αντιμετωπίζει με χιούμορ και χαμόγελο. Πιστεύουμε πως θα το ξεπεράσει. Ακόμα και τώρα, που είναι πιο δύσκολα, δεν έχει πάψει να αισιοδοξεί.

Και ενώ έχει τον πόνο της, τη νοιάζει πώς νιώθουμε εμείς. Μου λέει κάθε φορά που έχω πρόταση για live: πες ναι! Εγώ συνεχίζω τη δουλειά μου κανονικά, το πηγαίνω μέρα με τη μέρα και εκείνη χαίρεται που τραγουδάω».