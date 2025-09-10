Σάκης Κατσούλης: «Νιώθω αισθητά καλύτερα μετά τη χθεσινή ενδοτυμπανική έγχυση κορτιζόνης»

Το δικό του μήνυμα νίκης έστειλε ο Σάκης Κατσούλης ανεβάζοντας story στο Instagram. Ο επιχειρηματίας και νικητής του «Survivor» διαγνώστηκε πρόσφατα με αιφνίδια βαρηκοΐα και μετά το αρχικό σοκ θέλησε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους για τη θεραπεία που έκανε και ονομάζεται ενδοτυμπανική έγχυση κορτιζόνης και τη φάση στην οποία βρίσκεται τώρα.

Όπως όλα δείχνουν η αποκατάσταση της υγείας του θα πάρει λίγο χρόνο ακόμα, όμως οι γιατροί είναι πεπεισμένοι πως η ακοή του θα επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση.

φωτογραφία Instagram

«Σας ευχαριστώ όλους»

Ο Σάκης θέλησε αφενός να μοιραστεί μαζί μας τα καλά του νέα και αφετέρου να ευχαριστήσει τον κόσμο για τα χιλιάδες μηνύματα για περαστικά που του έστειλαν. «Σε καλά νέα σήμερα!!! Νιώθω αισθητά καλύτερα μετά τη χθεσινή ενδοτυμπανική έγχυση κορτιζόνης. Όταν με το καλό τελειώσει όλο αυτό και έχω μια συνολική εικόνα, θα σας πω όλα όσα έμαθα και εύχομαι να βοηθήσω έστω και 1%… Πάντα με την δική μου ταπεινή οπτική και προσωπική εμπειρία!! Σας ευχαριστώ όλους για τα χιλιάδες μηνύματα, τις προσευχές σας και τη δύναμή σας! Υγεία σε όλο τον κόσμο».

Στο πλευρό του όλο αυτό το διάστημα ήταν η σύντροφός του, Μαριαλένα Ρουμελιώτη, που στέκει πάντα στο πλευρό του, στα δύσκολα και στα εύκολα…