Μαρία Ιωαννίδου: «Μετά τον θάνατο της μητέρας μου, έμεινα παράλυτη από στεναχώρια»

Το μακρινό 1975 η Μαρία Ιωαννίδου κινδύνεψε να μείνει παράλυτη για πάντα μετά τον θάνατο της μητέρας της, τόσο της είχε στοιχίσει. Μιλώντας στο περιοδικό «Λοιπόν» εξομολογήθηκε το δύσκολο αυτό διάστημα της ζωής της.

«Ναι, το 1975, μετά τον θάνατο της μητέρας μου, έμεινα παράλυτη από στεναχώρια! Οι γιατροί μού είπαν ότι υπήρχε ψυχοσωματική κόπωση και ότι μπορεί να μείνω παράλυτη για πάντα! Δεν μπορούσα ούτε να φάω, ούτε να χρησιμοποιήσω χέρια και πόδια. Με πήγε ο Φρέντυ (Γερμανός) στη Βιέννη σε έναν μεγάλο καθηγητή και χάρη στη θέληση και την πίστη μου κατάφερα να αναρρώσω.

Έλεγα στον εαυτό μου ότι θα γίνω καλά και θα χορέψω με τον Βαγγέλη (Σειληνός) και τελικά τα κατάφερα, παρά την ένταση και τη στεναχώρια εκείνης της περιόδου».

«Η ζωή μου δεν ήταν εύκολη»

Η Ιωαννίδου δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στον Φρέντυ Γερμανό και στο πόσο η απώλειά του, άλλαξε για πάντα τη ζωή της.

«Ο Φρέντυ ήταν για μένα όλη μου η οικογένεια, ο πατέρας, ο σύντροφος, ο συγγενής μου, τα πάντα. Ήταν πολύ άδικο που πέθανε τόσο νέος, ούτε 65 χρόνων δεν ήταν. Για μένα ήταν μια τεράστια απώλεια, αλλά και για όλη την Ελλάδα.

Η ζωή μου δεν ήταν εύκολη, αλλά πάλευα πολύ δυνατά με την τύχη και την κακοτυχία μου, προσπαθούσα να προχωρήσω παρά τα εμπόδια».