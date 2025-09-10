Μάρθα Φριντζήλα για την μητριά της: «Μου διέλυσε τη ζωή... πώς να την συγχωρέσω;»

Πικρία νιώθει η Μάρθα Φριντζήλα για την μητριά της και την εκφράζει κάθε φορά που κάποιος δημοσιογράφος θα την ρωτήσει κάτι για εκείνη. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» παραδέχθηκε:

«Δεν έχω τη δύναμη να τη συγχωρέσω, γιατί δεν ξέρω πώς γίνεται. Να σε συγχωρέσω που μου πήρες αυτό, εντάξει, αλλά τώρα που μου διέλυσες τη ζωή; Πώς να σε συγχωρέσω; Τι να συγχωρέσω; Το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κι αυτοί οι άνθρωποι».

Μιλώντας για τον πατέρα της η γνωστή τραγουδίστρια εξομολογήθηκε: «Εγώ είχα την τύχη να έχω έναν κουκουρούκου μπαμπά, ο οποίος μας έπαιρνε και μας έβαζε στην καρότσα του φορτηγού και πηγαίναμε και μέναμε σε κάτι χωράφια. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ ελεύθερος, που πίστευε πολύ σε μας και μας λάτρευε και όλες οι δυσκολίες… μητριές, θάνατοι, όλα αυτά κάπως σαν να ισορροπούσανε, δηλαδή αυτή τη διελκυστίνδα – είχα έναν πατέρα κουκουρούκου, δύο αδελφές τέλειες και βέβαια στη ζωή μου συνάντησα εκπληκτικούς ανθρώπους.

Σε έναν μεγάλο βαθμό του είχα ρίξει το βάρος που πιστεύω ότι του αναλογούσε. Του το έλεγα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που μπορεί κι ο ίδιος, κάποια στιγμή κατάλαβα, ότι όπως εγώ φοβόμουν, έτσι κι εκείνος φοβόταν. Δηλαδή, δεν είναι να θεωρούμε ότι οι μεγάλοι θα μας προστατεύσουν. Ναι, αλλά και οι μεγάλοι είναι φοβισμένοι. Φοβόταν τη ζωή».