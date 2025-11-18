Μαρία Ιωαννίδου: «Θα ήθελα τον Φίλιππο Σοφιανό να υποδυθεί τον Φρέντυ σε σίριαλ που συζητάω»

Η Μαρία Ιωαννίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Super Κατερίνα” για το σπίτι της που είχε βάλει για πώληση, όμως τελικά αυτό δεν συνέβη. «Ήταν να πουλήσω το σπίτι μου, αλλά το μετάνιωσα. Ήθελα ένα μεγαλύτερο σπίτι από αυτό, αλλά εν τέλει το έχω αγαπήσει και το ακύρωσα».

Ο Φρέντυ στην TV

Η ηθοποιός και χορεύτρια αποκάλυψε πως υπάρχουν συζητήσεις για να γίνει ένα βιβλίο του Φρέντυ Γερμανού σε σίριαλ, όμως εκείνη δεν θέλει να βιαστεί και να δώσει το ΟΚ πριν της παρουσιάσουν όλα τα δεδομένα. «Μιλάμε για τον Φρέντυ Γερμανό. Είναι πολύ επικίνδυνο να πάρω βιαστικές αποφάσεις. Δεν θέλουν να γυρίσουν ούτε αλάτι, ούτε πιπέρι.

Θέλουν να κάνουν σίριαλ το βιβλίο του. Όταν “συναρμολογηθούν” όλα από τον παραγωγό θα ξέρω. Δεν βρίσκουμε Φρέντυ. Αυτός που μου έρχεται συνέχεια στο μυαλό είναι ο Φίλιππος Σοφιανός. Του μοιάζει σαν λίγο σαν στιλ, σαν παρουσία».

Γάμος μόνο πολιτικός

Η Ιωαννίδου αποκάλυψε και τον λόγο που δεν θέλησε να κάνει θρησκευτικό γάμο με τον Δημήτρη, τον επί δέκα χρόνια σύντροφό της. «Κάναμε ένα γάμο σχεδόν μεταξύ μας. Ήταν πολιτικός. Η βέρα που φοράω στο χέρι μου ήταν του Φρέντυ και το άλλο δαχτυλίδι που φοράω είναι του Δημήτρη.

Όταν μου έκανε πρόταση γάμου του είπα: “Δεν μπορώ να σε παντρευτώ γιατί θέλω ο τελευταίος μου γάμος να είναι με τον Φρέντυ Γερμανό”. Και τον εκτιμώ γιατί το δέχτηκε. Ο Δημήτρης το έχει πάρει απόφαση και το καταλαβαίνει».