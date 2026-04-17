Μαρία Ιωαννίδου: «Δημήτρη Παπάζογλου, κλείσε το στόμα σου, δεν είσαι και Νουρέγιεφ»

Τη δική της απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του Δημήτρη Παπάζογλου ότι δεν του άρεσε ως χορεύτρια έδωσε η Μαρία Ιωαννίδου μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy day». «Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους καταρχήν και ευτυχώς που είναι και ο κύριος Παπάζογλου, γιατί μπορώ να σας πω με πολλή έπαρση, ότι πάνω από τη μισή Ελλάδα με λατρεύει. Ήταν ένας μικρός άχαρος χορευτής και εμείς τον προσλάβαμε στο μπαλέτο μας, Σειληνός - Ιωαννίδου. Τι να πω για το θράσος και το ήθος ενός ανθρώπου; Δεν θέλω να σχολιάσω. Δεν θέλω να μιλάω γενικώς για τέτοιους ανθρώπους σαν τον Παπάζογλου».

«Τι θέλει και μιλάει τώρα το παιδάκι;»

«Καλός χορευτής ήταν. Δεν ήταν Νουρέγιεφ. Θράσος του να λέει τέτοια για εμένα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν έκανε καριέρα ο Παπάζογλου. Δεν προχώρησε. Αν θέλει έτσι να πιστεύει και να φαντάζεται… Τι θέλει και μιλάει τώρα το παιδάκι; Δεν με προσβάλλουν εμένα αυτά. Είναι ποιος τα λέει. Ο Παπάζογλου τώρα; Αστεία υπόθεση. Κάνω χορό από 6 ετών, μην πω ηλικίες τώρα. Είμαι μια πολύ ώριμη γυναίκα, πάνω από 60, 70, 80, ό,τι θέλετε. Δεν μου φαίνεται πάντως αυτό έχει σημασία. Έχω κάνει την καριέρα μου και προχωράω. Δημήτρη Παπάζογλου, εσύ προχωράς; Δεν προχωράς αγόρι μου. Λοιπόν, κλείσε το στόμα σου».

Οι επίμαχες δηλώσεις

Ο Δημήτρης Παπάζογλου είχε μιλήσει στο «Happy day» για την Ιωαννίδου λέγοντας χαρακτηριστικά: «Χωρίς να θέλω να την προσβάλλω, δεν μου άρεσε ως χορεύτρια. Δεν μου άρεσε, δεν με άγγιζε. Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο σώμα, έπαιξε και στις ταινίες του Δαλιανίδη που της δημιούργησαν την εικόνα της χαζοχαρούμενης».