Σάκης Κατσούλης: Η θεραπεία σε θάλαμο υπερβαρικού οξυγόνου

Ήταν αρχές Σεπτεμβρίου όταν ο Σάκης Κατσούλης διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα, γεγονός που τον θορύβησε και του υπενθύμισε ότι η υγεία είναι πάνω από όλα. Έκτοτε, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, ενημέρωνε τους διαδικτυακούς του φίλους σχετικά με τις θεραπείες που κάνει - όπως αυτή της ενδοτυμπανικής έγχυσης κορτιζόνης - και κάποιες φορές προσπαθούσε να κάνει χιούμορ με αυτό που του συμβαίνει .

Πριν λίγες ώρες, ο πρώην νικητής του «Survivor» μοιράστηκε μαζί μας μια θεραπεία πολλά υποσχόμενη, όπως σχολίασε χαρακτηριστικά στην λεζάντα της φωτογραφίας που ανήρτησε και στην οποία τον βλέπουμε να βρίσκεται σε έναν θάλαμο.

Συγκεκριμένα η λεζάντα έγραφε: «Ο συνδρομητής που καλέσατε έχει πιθανόν αναχωρήσει για μέρη χωρίς σήμα. Στην πραγματικότητα όμως! Ένα βιβλίο, Μαριαλένα στο απέναντι κάθισμα, ένα φιλαράκι λίγο πιο δίπλα και 1,5 ώρα απόλυτης ηρεμίας. Τρέχουσα κατάσταση; 1η επίσκεψη: Θάλαμος υπερβαρικού οξυγόνου. Μια θεραπεία πολλά υποσχόμενη με ιστορικό αποκατάστασης για ποικίλους λόγους, ασθένειες, τραυματισμούς ή ακόμη και απλή ευεξία! Ένα απλό Google search θα σας πείσει. Keep going επιθετικά μέχρι την επίλυση του προβλήματος».