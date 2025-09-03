Σάκης Κατσούλης: Διαγνώστηκε με αιφνίδια βαρηκοΐα - Πώς αντέδρασε η σύντροφός του

Μια αιφνίδια περιπέτεια με την υγεία του αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης. Μια περιπέτεια που τον αναστάτωσε και τον θορύβησε, τον έκανε όμως να συνειδητοποιήσει ότι η υγεία είναι πάνω από όλα και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.

Με story που ανήρτησε στο instagram, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με την ακοή του. Τους ζήτησε μάλιστα, αν κάποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο γι' αυτό που του συμβαίνει, να τον βοηθήσουν με συμβουλές.

Συγκεκριμένα έγραψε στο post στο οποίο φαινόταν η διάγνωση του γιατρού: «Και κάπως έτσι αντιλαμβάνεσαι ξανά ότι η υγεία είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα. Δεν είσαι άτρωτος και δεν θα ζήσεις για μια ζωή σαν να είναι 20 χρονών. Καλό είναι να γίνονται καμία φορά για να μας υπενθυμίζουν ότι αν χαθεί το βασικό αγαθό που είναι η υγεία, όλα τα υπόλοιπα είναι ένα τίποτα. Δουλειές, επιτυχίες, κούραση, άγχος, τρέξιμο, όλα»

«Διάγνωση; «Αιφνίδια βαρηκοΐα». Αίτια; Άγνωστα. Αντιμετώπιση; Αντιβίωση και ίσως. Αν ξέρετε κάτι παραπάνω παρακαλώ πείτε μου και εσείς».

φωτογραφία instagram

Η σύντροφός του Μαριαλένα Ρουμελιώτη, θέλοντας να ελαφρύνει κάπως το κλίμα, ανήρτησε story στο instagram στο οποίο σχολίαζε: «Αιφνίδια βαρηκοΐα. Πάντως αν άρχισε από τώρα τα κουσούρια, θα σκεφτώ σοβαρά αν θα τον πάρω!».