Χριστίνα Σάλτη: Βαρύ πένθος - Έχασε τη μητέρα της

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Χριστίνας Σάλτη βυθίζοντας την τραγουδίστρια σε πένθος. Την αποκάλυψη της δυσάρεστης αυτής είδησης έκανε ο Άρης Καβατζίκης στην πρεμιέρα της εκπομπής «Βuongiorno». Η Σάλτη έζησε από κοντά εδώ και δύο χρόνια την περιπέτεια της υγείας της μητέρας της και τη μεγάλη μάχη που έδινε με τον καρκίνο, μια μάχη που τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει.

«Το πηγαίνω μέρα με τη μέρα»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!, η τραγουδίστρια είχε αποκαλύψει πως το φετινό καλοκαίρι ήταν πολύ δύσκολο, αφού η κατάσταση της μητέρας της είχε παρουσιάσει επιδείνωση, παρόλα αυτά όμως ήταν δυνατή και το αντιμετώπιζε με χιούμορ και χαμόγελο.

«Ήταν δύσκολο το καλοκαίρι και συνεχίζει να είναι μια δύσκολη περίοδος. Μπαινοβγαίνουμε στο νοσοκομείο λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας της μητέρας μου. Τον Μάιο του 2023 ήρθε η μεγάλη επιτυχία με την Παράλληλη αγάπη και τον Ιούλιο η μητέρα μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Από τη χαρά στη λύπη. Δύο χρόνια και δύο μήνες τώρα το παλεύει και το παλεύουμε. Αυτό το καλοκαίρι ήταν πιο δύσκολο γιατί υπήρξε επιδείνωση.

Από την πρώτη στιγμή, τη διάγνωση, το πρώτο χειρουργείο, τις χημειοθεραπείες, είμαστε μαζί. Το έχουμε ζήσει όλο μαζί με τη μητέρα μου. Έχει καλή ψυχολογία και το αντιμετωπίζει με χιούμορ και χαμόγελο. Πιστεύουμε πως θα το ξεπεράσει. Ακόμα και τώρα, που είναι πιο δύσκολα, δεν έχει πάψει να αισιοδοξεί.

Και ενώ έχει τον πόνο της, τη νοιάζει πώς νιώθουμε εμείς. Μου λέει κάθε φορά που έχω πρόταση για live: πες ναι! Εγώ συνεχίζω τη δουλειά μου κανονικά, το πηγαίνω μέρα με τη μέρα και εκείνη χαίρεται που τραγουδάω».