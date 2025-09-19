Χριστίνα Σάλτη: «Καλό ταξίδι μάνα μας» - Η συγκινητική ανάρτηση

Έχουν περάσει λίγες μέρες από τότε που η Χριστίνα Σάλτη έχασε τη μητέρα της και βυθίστηκε στο πένθος. Η τραγουδίστρια έζησε από κοντά την περιπέτεια της υγείας της μαμάς της, αφού τη συνόδευε στο νοσοκομείο για τις θεραπείες της. Κάποια στιγμή πίστευε πως θα καταφέρει να το ξεπεράσει, τελικά όμως αυτό δεν συνέβη… «Καλό ταξίδι μάνα μας! Κουτ μας! Νούλης μας! Αν γεννιόμουν ακόμη μια φορά πάλι εσένα θα διάλεγα για μάνα μου! Γιατί είχες μια τεράστια καρδιά που μας χωρούσε όλους», έγραψε στη σελίδα της στο Instagram.

«Περίσσευμα αγάπης»

Η τραγουδίστρια μίλησε για την αγάπη που έδωσε, μα και δέχτηκε η μητέρα της Κυριακή. «Ήσουν μάνα για εμάς, για τα ξαδέρφια μου, για τους φίλους μου, για τους φίλους σου, για την οικογένεια σου. Ήσουν πάντα δίπλα σε όποιον ήξερες πως περνάει μια δυσκολία και ακόμη και να μην σ’ το έλεγε εσύ το αντιλαμβανόσουν κατευθείαν και ήσουν εκεί για να του δώσεις την αγάπη σου και τη βοήθειά σου, χωρίς να έχεις ούτε εσύ πολλά, αλλά πάντα είχες περίσσευμα. Περίσσευμα αγάπης.

«Η ζωή είναι σκληρή»

Λίγοι άνθρωποι σαν κι εσένα και αν υπήρχαν πολλοί με την ίδια ποιότητα, ο κόσμος μας σίγουρα θα ήταν καλύτερος. Δυστυχώς η ζωή είναι σκληρή και άδικη και σε πήρε ο Θεός γρήγορα στην αγκαλιά του. Προσπαθώ να μάθω τον λόγο, είναι ακόμη πολύ νωρίς. Θα μου λείψει το τεράστιο χαμόγελο και η ενέργεια σου που ξεχείλιζε. Το χιούμορ σου. Ακόμη και στο νοσοκομείο που πονούσες, δεν το έχασες ποτέ! Η δυνατή, ζωντανή, ποντιακή φωνή σου! Το Χριστίνα μου! Κυριακή Τορουνίδου πάντα θα ζεις μέσα από εμάς και θα κάνουμε ό,τι περνάει απ´ το χέρι μας για να σε κάνουμε περήφανη! Σε αγαπώ πολύ!»