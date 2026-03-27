Φαίη Σκορδά για το ατύχημα του γιου της: «Είδα μαύρο κι έφυγα - Κάναμε ραμματάκια, όλα καλά»

Σκορδά ψάχναμε, Σκορδά δεν βρίσκαμε! Το πρωινό της Πέμπτης 26 Μαρτίου, το «Buongiorno» πήγε σε break και όταν επέστρεψε η Φαίη Σκορδά δεν ήταν στη θέση της και την πρωινή εκπομπή του MEGA παρουσίαζε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Σήμερα (27/3) η παρουσιάστρια, με ένα κατακόκκινο σέξι φόρεμα, εξήγησε γιατί έπρεπε να φύγει τόσο βιαστικά από το πόστο της δίχως να πει κάτι στο κοινό. «Θέλω να σας πω συγγνώμη που έφυγα χθες τόσο ξαφνικά. Γιατί μίλησα με τον Κρίτωνα, μίλησα με το κοντρόλ, με τον Κωνσταντίνο πάνω, αλλά δεν πρόλαβα να σας πω κάτι. Πάρα πολλές φορές όλα τα χρόνια έχει τύχει να χτυπάει το τηλέφωνο παράλληλα, να είναι από το σχολείο και συνεχίζεις κανονικά και κάπως το οργανώνεις. Έχει συμβεί σε όλους.



Χθες κατάλαβα ότι ήταν λίγο πιο ιδιαίτερη περίπτωση και δεν σκέφτηκα… Είδα μαύρο… Έφυγα από πίσω, είπα αλλάζω. Παρήγγειλα ταξί μέσα σε τρία δευτερόλεπτα και έφυγα. Όλα καλά, κάναμε ραμματάκια, δεν είναι κάτι. Άκουσα από μακριά τη φωνή του και λέω αυτό δεν είναι απλό. Πρέπει να πάω. Όλα καλά, σας ευχαριστώ πολύ, ζητάω συγγνώμη».