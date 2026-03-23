Τηλεθέαση 21-22/3: Ο Σεφερλής «έφαγε» τη Μακρυπούλια - Τι έκανε ο Πάτρας στην πρεμιέρα του

Φωτιά στα Σαββατόβραδα έβαλε ο ερχομός της Ζέτας Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1 που μαζί με τον Μάρκο Σεφερλή στο MEGA και τον Νίκο Κοκλώνη στο OPEN χτίζουν ένα ισχυρό μπλοκ ψυχαγωγίας για όσους μένουν στο σπίτι και θέλουν να ψυχαγωγηθούν από την τηλεόραση.

Πρωτιά Σεφερλή

Για ακόμη μία εβδομάδα ο Μάρκος Σεφερλής πήρε όλο το χαρτί στο prime time του Σαββάτου 21 Μαρτίου. Η επετειακή επιθεώρηση «20 χρόνια Δελφινάριο» κέντρισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού που ανέβασε το MEGA στο 15,7% στο γενικό σύνολο και στο 18% στους 18-54 χρόνων.

Την ίδια στιγμή η πολυαναμενόμενη και πολυδιαφημιζόμενη πρεμιέρα της Ζέτας Μακρυπούλια με το «Moments» στον ΑΝΤ1 δεν πήρε τα νούμερα που της άξιζαν γιατί πραγματικά η εκπομπή με καλεσμένο τον Γιώργο Καπουτζίδη ήταν πολύ καλοδουλεμένη, ενδιαφέρουσα, είχε συγκίνηση, πλάκα και με γρήγορες εναλλαγές.

Η καλύτερη στιγμή της πρώτης εκπομπής ήταν όταν ο πατέρας του Καπουτζίδη, ο κύριος Δημήτρης, μίλησε για τον γιο του και απλώς… λυγίσαμε με τα τόσο γλυκά και τρυφερά του λόγια. Παρόλα αυτά το πρόγραμμα αρκέστηκε σε ένα 13,6% στο σύνολο του κοινού και ένα 9% στα δυναμικά κοινά. Φυσικά πρόκειται για ένα καινούριο project που θα πρέπει να δοκιμαστεί σε βάθος χρόνου και ίσως και σε διαφορετικές ζώνες…

Αντίθετα το «Just the 2 of us» με τον Νίκο Κοκλώνη και καλεσμένο τον Πάνο Κιάμο που έπαιζε απέναντι από όλους και για περισσότερη ώρα, χάρισε στο OPEN 7,4% στο σύνολο και 5,6% στο δυναμικό κοινό.

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Ο Θανάσης Πάτρας κόπηκε από το καθημερινό πρόγραμμα του OPEN και του δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία στην απογευματινή ζώνη της Κυριακής. Η νέα του εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα», με καλεσμένες τη Ζήνα Κουτσελίνη και τη Mary Vitinaros, έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 22 Μαρτίου και ανέβασε το κανάλι στο 4,7% στο σύνολο του κοινού και στο 3,7% στο δυναμικό κοινό 18-45 χρόνων.

Η μετακίνηση του δημοσιογράφου δεν φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον να τον ευνόησε και τόσο, αφού η τελευταία του καθημερινή εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» είχε κλείσει την Παρασκευή 13 Μαρτίου στο 4% στο σύνολο και στο 5,2% στα δυναμικά κοινά. Εννοείται φυσικά πως και σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται πίστωση χρόνου, ώστε να τον ανακαλύψει ο τηλεθεατής…