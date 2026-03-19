Τηλεθέαση 18/3: O ALPHA μάζεψε όλο το… χαρτί στην prime time

Η φετινή τηλεοπτική χρονιά δείχνει να πάει σφαίρα για τον ALPHA, αφού στις περισσότερες ζώνες της ημέρας τερματίζει στο Νο1. Το ίδιο φυσικά συμβαίνει και στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, το prime time, όπου όλα πάνε πρίμα με τις ελληνικές σειρές να κάνουν 20άρια και τα χαμόγελα στο κανάλι ολοένα και να πληθαίνουν.

Ο ALPHA…

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου το δραματικό σίριαλ «Να μ’ αγαπάς» έπιασε 23,2% στο γενικό σύνολο και 19,1% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 χρόνων. Η κωμική σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» κράτησε τον ALPHA στο 21,2% στο σύνολο και στο 19,7% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος έρωτας» άγγιξε το 20,3% στο σύνολο και το 17% στους 18-54 χρόνων.

…και οι άλλοι

Την ώρα που ο ALPHA σάρωνε τα μηχανάκια της Nielsen, οι απέναντι προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και να καταφέρουν να αντέξουν απέναντί του. Το «Ράδιο αρβύλα» του Αντώνη Κανάκη στον ΑΝΤ1 κρατήθηκε στο 15,3% στο σύνολο και το 11,6% στα δυναμικά κοινά. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Γαλατασαράι απέδωσε στο MEGA 15% στο σύνολο και 13% στους 18-54 χρόνων, ενώ στα ίδια κοινά το «Grand Hotel» του ΑΝΤ1 έκανε 14,8% και 8,8% αντίστοιχα.

Το «MasterChef» ανέβασε το STAR στο 12,3% στο σύνολο και στο 14,5% στο δυναμικό κοινό, ενώ τα «Παιχνίδια εκδίκησης» του ΑΝΤ1 έκαναν στα ίδια κοινά 8,1% και 5,6% αντίστοιχα. Τέλος στον ΣΚΑΪ τα πράγματα κινήθηκαν πιο χλιαρά με την κωμική σειρά «Τότε και τώρα» να αγγίζει το 7,6% στο γενικό σύνολο και 8,8% στους 18-54 χρόνων και το τηλεπαιχνίδι «The Wall» με τον Χρήστο Φερεντίνο να καταφέρνει στα ίδια κοινά 5,8% και 6,5% αντίστοιχα.