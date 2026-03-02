Τηλεθέαση Φεβρουαρίου: O ALPHA σταθερά στην κορυφή - Ποιες εκπομπές έσκισαν σε MEGA και ΑΝΤ1

Ο ALPHA κατέκτησε και τον Φεβρουάριο την κορυφή επιβεβαιώνοντας πως οι ψυχαγωγικές, αλλά και οι ενημερωτικές του επιλογές αρέσουν στο τηλεοπτικό κοινό που συνεχίζει να το στηρίζει. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, το κανάλι της Κάντζας είναι το μοναδικό τη φετινή σεζόν που εμφανίζει άνοδο!

Από την έναρξη της σεζόν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου (22.09.2025 – 28.02.2026), ο ALPHA διατήρησε την πρωτιά του αποδεικνύοντας τη συνεχή προτίμηση των τηλεθεατών. Συγκεκριμένα, στο σύνολο ημέρας (Δευτέρα έως Κυριακή) το κανάλι ήταν πρώτο στο σύνολο του πληθυσμού με 14% και πρώτος στο δυναμικό κοινό με 12,9%. Πρώτος ήταν όμως και στην prime time ζώνη (20.00 - 24.00) τόσο στο σύνολο πληθυσμού με 15,5% όσο και στο δυναμικό κοινό με 13,9%.

Ο ALPHA κατέκτησε την πρώτη θέση και τον μήνα Φεβρουάριο σημειώνοντας 14% στο γενικό σύνολο και 12,7% στο δυναμικό κοινό 18-54 χρόνων. Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη στην prime time ζώνη (20.00 - 24.00), όπου ο ALPHA κυριάρχησε με 15,3% στο σύνολο πληθυσμού και 13,4% στο δυναμικό κοινό.

«Alpha News» στην κορυφή

Σε μία έντονη περίοδο αναταραχών και κρίσεων εντός και εκτός συνόρων οι τηλεθεατές εμπιστεύθηκαν τις ειδήσεις του ALPHA για την ενημέρωσή τους. Το κεντρικό δελτίο ήταν στην πρώτη θέση (Δευτέρα έως Κυριακή, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης) στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 14,7% και στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 12,8%. Αλλά και το μεσημεριανό δελτίο του σταθμού κατέκτησε την πρώτη θέση (Δευτέρα έως Κυριακή, ανεξαρτήτως ώρας μετάδοσης) με ποσοστό 16,6% στο σύνολο του κοινού και 16,3% στο δυναμικό κοινό.

MEGA: η ενημέρωση του πήγε

Το Μεγάλο κανάλι έκλεισε τον Φεβρουάριο με πρωτιά στις εκπομπές «Κοινωνία Ώρα MEGA» και «Live News». Το πρωινό μαγκαζίνο του MEGA με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη κατέλαβε την κορυφή στο γενικό σύνολο με 19,7% και στο δυναμικό κοινό με 15,4%.

Η απογευματινή εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου παρέμεινε και τον Φεβρουάριο η κυρίαρχη επιλογή των τηλεθεατών με 17% στο γενικό σύνολο και 14,9% στο δυναμικό κοινό.

Επιπλέον μεγάλη επιτυχία είχε τον ίδιο μήνα και το «Φως στο τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη. Η ενημερωτική εκπομπή άγγιξε το 21,4% στο σύνολο του κοινού και το 16,8% στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18-54 χρόνων.

Είδαν Κουσουλό και Αρναούτογλου

Σε μια δύσκολη για τον ΑΝΤ1 σεζόν, επιτυχία θεωρείται να μπορείς να βρεις έστω και μερικές εκπομπές από το πρόγραμμά σου που πάνε καλά! Οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό κατέγραψε τον Φεβρουάριο πρωτιά στο σύνολο κοινού 16,8%. Με επιτυχία έκλεισε και η βραδινή εκπομπή του δημοσιογράφου, «Νύχτα αποκαλύψεων», τερματίζοντας στο Νο1 στο σύνολο του κοινού με 15,8%, αλλά και στους 18-54 χρόνων με 12,8%.

Βέβαια στο κανάλι του Αμαρουσίου έχουν να χαίρονται και για την πρωτιά που κατέγραψε τον Φεβρουάριο το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρης Αρναούτογλου. Η ψυχαγωγική εκπομπή τερμάτισε πρώτη στη ζώνη προβολής της τόσο στο σύνολο κοινού με 13,9%, όσο και στο δυναμικό κοινό με 11,7%