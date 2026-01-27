Ζαρίφη: Η φράση «στην τηλεόραση είμαστε οικογένεια» - Δεν είμαστε, ένας ανταγωνιστικός χώρος είναι

Για τον γάμο, την συνεργασία με την Ελένη Μενεγάκη και τον χώρο της τηλεόρασης μίλησε η Κατερίνα Ζαρίφη που ήταν καλεσμένη στο «The 2Night Show» και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είμαι ένας άνθρωπος που είχα προτάσεις γάμου. Η πρώτη έγινε όταν ήμουν 16-17 χρονών. Ήμουν μικρή. Μετά το είχα συζητήσει και με την πρώην σχέση μου...».

Για την Ελένη Μενεγάκη είπε συγκεκριμένα: «Συνεργαστήκαμε σχεδόν 12 χρόνια. Η Ελένη με άκουσε στο ραδιόφωνο με τον Μάκη Πουνέντη και είπε «αυτή την τρέλη θέλω να τη δω από κοντά». Εγώ πήγα στην εκπομπή με ό,τι ρούχα φορούσα στο ραδιόφωνο και βγήκα έτσι στην τηλεόραση. Και είπε η Ελένη «θα δουλέψει εδώ μαζί μου». Η Ελένη σε άφηνε να αναπτύξεις την τρέλα που είχες στο κεφάλι».

Και συνέχισε: «Στην τωρινή φάση της τηλεόρασης, αυτό που οραματίζομαι δεν έχει θέση. Το ιερό μου δισκοπότηρο είναι η Μαλβίνα Κάραλη, που μια Ζαρίφη δε θα μπορούσε να τη φτάσει. Θεωρώ ότι οι γυναίκες έχουν αδικηθεί για το χιούμορ τους στην ελληνική τηλεόραση. Θα ήθελα να κάνω μια σατιρική εκπομπή με άλλες δυο γυναίκες.

Στο «Οδός Ζαρίφη» ήταν μια νέα πρόταση αλλά οι συνεργάτες μου έπρεπε να εξυπηρετήσουν ένα υποκριτικό κομμάτι που δεν το είχαν ξανακάνει».

Και ξεκαθάρισε: «Κακά τα ψέματα. Αν βλέπουμε ο ένας τον άλλον και θέλουμε να φτυστούμε, δεν μπορεί να βγει χημεία. Δεν λέω να πηγαίνουμε κάθε μέρα για καφέ. Αυτή τη φράση «στην τηλεόραση είμαστε οικογένεια»… Δεν είμαστε οικογένεια, αγάπη μου. Ένας ανταγωνιστικός χώρος είναι. Προτιμούμε να έχουμε τις καλύτερες σχέσεις, εγώ το θέλω πάρα πολύ, γι’ αυτό και σε όλες τις δουλειές θέλω να φεύγω και να φεύγω καλά. Δεν θέλω να παίρνω μαζί μου θυμούς, αρνητικές ενέργειες».