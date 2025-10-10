Κατερίνα Ζαρίφη: Η αρρώστια του πατέρα της και το «θέατρο» που του έπαιζε στην εκπομπή της Μενεγάκη

«Ο πατέρας μου διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα στις 25 Μαρτίου 2013, μία μέρα πριν από τα γενέθλιά μου! Έφυγε από τη ζωή τέσσερις μήνες μετά, στις 20 Ιουλίου. Εκείνη την περίοδο έπρεπε να φεύγω από την εκπομπή της Ελένης και να τον πηγαίνω για χημειοθεραπείες», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Ζαρίφη σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ!

«Ο πόνος γλυκαίνει, αλλά δεν εξαφανίζεται ποτέ»

«Ο πατέρας μου δεν ήξερε από τι νοσούσε. Δεν έπρεπε να το μάθει. Η καλή ψυχολογία θα τον βοηθούσε. Ήθελα να βγαίνω στο γυαλί και να με βλέπει χαρούμενη. Έπρεπε να παίζω αυτό το θέατρο. Ο μόνος χρόνος που είχα να παθαίνω συντριβή ήταν στον θάλαμο αναμονής της χημειοθεραπείας.

Έχουν περάσει δώδεκα χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή, αλλά τους ανθρώπους που αγαπάς βαθιά τους έχεις κάθε μέρα μέσα σου. Ο πόνος γλυκαίνει, αλλά δεν εξαφανίζεται ποτέ.

«Ένιωθα ενοχή να λέω σ’ αγαπώ»

Είχα μεγάλη αδυναμία στον πατέρα μου. Ήμασταν η κλασική ελληνική οικογένεια, όχι σαν αυτές που βλέπουμε στις διαφημίσεις αμερικάνικου βουτύρου, που τώρα μαθαίνει να απενοχοποιεί την αγκαλιά και το χάδι.

Οι ελληνικές οικογένειες είναι πολύ δεμένες, αλλά δεν είναι τόσο τρυφερές. Ένιωθα ενοχή να λέω σ’ αγαπώ στην οικογένειά μου. Τα παλαιότερα χρόνια πίστευαν ότι το σ’ αγαπώ είχε μόνο ερωτική διάθεση. Χαίρομαι γιατί πρόλαβα και είπα στον μπαμπά μου σ’ αγαπώ. Του το έδειξα και το κατάλαβε.

Ήταν ένας άνθρωπος χορτασμένος από τη ζωή. Τον ρώτησα αν θα άλλαζε κάτι και μου είχε πει ότι θα έκανε ακριβώς τα ίδια πράγματα! Για μένα αυτοί είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, που έχουν βρει το νόημα στη ζωή τους. Εγώ ακόμα ψάχνομαι. Αυτό με κρατά σε εγρήγορση. Η υποκριτική που ήρθε στη ζωή μου συμπεριλαμβάνεται στο κομμάτι της δικής μου αναζήτησης».