Κατερίνα Ζαρίφη: «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είμαι σε σχέση, αλλά δεν θα την κοινοποιήσω»

Η Κατερίνα Ζαρίφη εκτίθεται καθημερινά στα φώτα της δημοσιότητας, είτε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» πλάι στη Φαίη Σκορδά, είτε στο θεατρικό σανίδι. Συνειδητά όμως, έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική της ζωή καλά κρυμμένη, γι’ αυτό και δεν μάθαμε ποτέ για τη σχέση που έχει τα τελευταία τέσσερα χρόνια!

«Στον έρωτα πάω αφρενάριστη», λέει χαριτολογώντας στο περιοδικό ΟΚ! «Είμαι ένας άνθρωπος που ακολουθεί το ένστικτό του. Πάντα είχα εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις συντρόφων. Δεν έχω μοτίβο. Μπορεί στην εξωτερική εμφάνιση να μοιάζουν όλοι, μου αρέσουν οι μελαχρινοί, με μούσια και τατουάζ, αλλά ποτέ δεν κοιτούσα να έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Έχω υπάρξει σε σχέσεις με πολύ αντιφατικές προσωπικότητες».

Ποιον ενδιαφέρει;

Η παρουσιάστρια παραδέχτηκε πως είναι σε σχέση, αλλά φυσικά ξέρει πολύ καλά πώς εκτός από τα άτομα του χώρου, οι άνθρωποι εκεί έξω δεν ενδιαφέρονται να μάθουν ποιος είναι ο άνθρωπος δίπλα της. «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είμαι σε σχέση, αλλά δεν θα την κοινοποιήσω. Δεν έχω πρόβλημα να πίνω καφέ με τον σύντροφό μου και να μας βγάλουν φωτογραφία. Αλλά αισθάνομαι ότι για κάποιον μαγικό λόγο όσο διαφυλάσσεις την προσωπική σου σχέση, τόσο καλύτερα πηγαίνει. Ο σύντροφός μου δεν αγαπάει την αναγνωρισιμότητα.

Εμείς που δουλεύουμε στον χώρο των media είμαστε μαθημένοι πια, αλλά στην Ελλάδα του 2025 δεν ξέρω πόσο οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν αναγνωρίσιμοι. Εκείνοι που πραγματικά το θέλουν το κάνουν στα social media. Δεν ξέρω κιόλας αν ενδιαφέρει κάποιον να μάθει ποιος είναι ο σύντροφός μου».